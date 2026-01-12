Foxtrot-topp gripen i Irak: "Han är oskadliggjord"

Den gripne är 21-årige Ali Shehab. Rikspolischef Petra Lundh och biträdande rikspolischef Stefan Hector uppger att han greps i Irak i december.

Shehab har varit internationellt efterlyst och återfinns på Europols lista över särskilt eftersökta personer.

Polisledningen beskriver honom som en central figur i Foxtrot och med nära koppling till nätverkets toppskikt.

– Den här personen sitter mycket nära den översta ledaren i Foxtrot, säger Petra Lundh till TT.

Enligt polisen har Shehab haft en nyckelroll i att beställa grova våldsbrott från utlandet.

Shehab pekas ut i flera svenska utredningar och misstänks bland annat för anstiftan till masskjutningen i Gävle förra året. I Sverige är han häktad i sin utevaro vid flera tingsrätter för ett stort antal fall av anstiftade mord, anstiftade försök till mord samt stämpling till mord.

Gripandet i Irak gäller brott som ska ha begåtts där. Eftersom Shehab är medborgare i både Sverige och Irak bedöms möjligheterna till utlämning som begränsade.

– Man får väl säga att det är bra att han är oskadliggjord, säger Petra Lundh till TT.

I samband med gripandet frihetsberövades också ytterligare en person med koppling till Foxtrot. Svensk polis uppger att samarbetet med irakiska myndigheter varit avgörande i ärendet.

Statsminister Ulf Kristersson kommenterar gripandena och riktar ett budskap till kriminella som befinner sig utomlands.

"Till er som gömmer er från svensk rättvisa utomlands vill jag säga: Ni går inte säkra någonstans."