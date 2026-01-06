Fredspris kan kosta Machado rollen som amerikansk marionett i Venezuela

Publicerad 6 januari 2026 kl 17.32

Utrikes. Donald Trumps märkliga ointresse för att installera Venezuelas oppositionsledare María Corina Machado som ny regering i landet ska bottna i att hon tog emot Nobels fredspris – ett pris som Trump själv uppges vilja ha, skriver Washington Post.

Washington Post hänvisar till två källor nära Vita huset.

Enligt uppgifterna såg Trump Machados beslut att acceptera priset som en provokation, trots att hon efteråt försökte uttrycka uppskattning för honom.

En av källorna säger:

– Om hon hade tackat nej och sagt: ’Jag kan inte ta emot det, för det är Donald Trumps’, då hade hon varit Venezuelas president i dag.

Källan beskriver Machados agerande som en ”dödssynd”, en formulering som i sammanhanget framställs som avgörande för att hon inte lyfts fram som möjlig regeringschef när USA väl installerar sin marionettregering.

I stället ska Washington nu arbeta med Nicolás Maduros vicepresident Delcy Rodríguez, som beskrivs som interimspresident efter att Maduro avsatts.

– Hon är i grunden beredd att göra det vi anser är nödvändigt för att göra Venezuela great again, sade Donald Trump.

Rodríguez slog dock ifrån sig detta, krävde Maduros frigivning och lovade att ”försvara” landet.

Hon tillade att operationen för att tillfångata hennes företrädare gav ett ”sionistanstruket” intryck, uppenbarligen med hänvisning till den höga andelen judar i Donald Trumps utrikesstab.

