© Göteborgs Stadsmuseum/Sanja Peter
Hjällbo.

Göteborg: Nu ska studenter bo i invandrargetton

Publicerad 24 februari 2026 kl 14.20

Inrikes. Göteborgs stad vill locka studenter till stadens så kallade utsatta och särskilt utsatta områden. Totalt 150 lägenheter ska avsättas – och studenterna lockas med en möjlighet att få permanent kontrakt efter två år.

Den kommunala fastighetskoncernen AB Framtiden har, efter uppdrag från kommunfullmäktige 2025, beslutat att reservera befintliga bostäder till studenter i utpekade områden.

– En av fördelarna är att vi får in en grupp som är välutbildad i dessa områden, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S) till SVT Nyheter Väst.

För att göra bostäderna mer attraktiva införs en särskild regel. Den som studerar och bor i lägenheten i minst två år erbjuds att ta över kontraktet som ett permanent förstahandskontrakt. Studenten kan också tacka nej och fortsätta bo kvar som student så länge studierna pågår.

– Det stämmer, de kommer att få gå före i kön, säger Jonas Attenius.

Uthyrningen ska börja under 2026 och modellen ska vara införd senast den 1 april 2026.

Oppositionen är kritisk. Jörgen Fogelklou (SD) menar att studenter i första hand vill bo centralt.

– Alla undersökningar visar ju att unga studenter vill bo centralt nära campus.

Han vänder sig också mot förturssystemet.

– Man får inte ha ett sådant system där man går före i kön. Det kommer att upplevas som orättvist.

