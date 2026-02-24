Göteborg: Nu ska studenter bo i invandrargetton

Den kommunala fastighetskoncernen AB Framtiden har, efter uppdrag från kommunfullmäktige 2025, beslutat att reservera befintliga bostäder till studenter i utpekade områden.

– En av fördelarna är att vi får in en grupp som är välutbildad i dessa områden, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S) till SVT Nyheter Väst.

För att göra bostäderna mer attraktiva införs en särskild regel. Den som studerar och bor i lägenheten i minst två år erbjuds att ta över kontraktet som ett permanent förstahandskontrakt. Studenten kan också tacka nej och fortsätta bo kvar som student så länge studierna pågår.

– Det stämmer, de kommer att få gå före i kön, säger Jonas Attenius.

Uthyrningen ska börja under 2026 och modellen ska vara införd senast den 1 april 2026.

Oppositionen är kritisk. Jörgen Fogelklou (SD) menar att studenter i första hand vill bo centralt.

– Alla undersökningar visar ju att unga studenter vill bo centralt nära campus.

Han vänder sig också mot förturssystemet.

– Man får inte ha ett sådant system där man går före i kön. Det kommer att upplevas som orättvist.