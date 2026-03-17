Gruppvåldtog krigsfånge halvt till döds – här hyllas de av försvarsministern

Fallet från fånglägret Sde Teiman har väckt stor internationell bestörtning och blottat svåröverbryggbara kulturskillnader.

Sommaren 2024 fångades ett grovt sexuellt övergrepp av övervakningskameran. En palestinsk man släpades åt sidan av soldater, som våldtog honom analt med fingrar och föremål.

Enligt medicinska rapporter fick mannen allvarliga skador, bland annat perforerad tarm och brutna revben.

Händelsen fick stor uppmärksamhet efter att övervakningsbilder läckt till media. Men de inblandade reservisterna har konsekvent försvarats av olika ministrar som krävt att de ska slippa straff med hänvisning till att palestinier saknar rättigheter – en inställning som delas av en stor del av de israeliska väljarna.

Totalt greps nio soldater och fem av dem åtalades senare. Men i mars i år lades åtalet ned – trots de tekniska bevisen och övervakningsbilderna.

Beslutet motiverades med "exceptionella omständigheter" och påstådda problem i bevisningen. Formuleringarna låg närmare en nedläggning på grund av "otillräckliga bevis för fällande dom" än att anklagelserna skulle ha varit grundlösa, skriver Jerusalem Post.

En avgörande faktor som nämns var att den palestinske fången skickades tillbaka till Gaza innan han hann vittna.

Samtidigt finns både videomaterial och medicinska fynd som enligt åklagaren talar för att brott begåtts, även om det inte ansågs räcka för en fällande dom.

"Rättvisa har skipats", skriver Israels försvarsminister Israel Katz i ett inlägg på X där han hyllar reservisterna och hävdar att de varit utsatta för "blodsförtal".

"Den här rättegången föddes i synd av den tidigare militära chefsåklagaren, med hjälp av en blodsförtal mot IDF-soldater och kriminella förhörsmetoder, och jag är glad att rättvisa har skipats och att rättegången har ställts in", skriver Katz.

Den israeliska militärens rättssystem "ska skydda och värna IDF-soldater som kämpar heroiskt i kriget mot grymma monster – inte rättigheter för Nukhba-terrorister" fortsätter han.

Samtidigt rapporterar tv-kanalen Channel 14 att Katz träffat de tidigare misstänkta ur IDF:s "enhet 100" och att han vill att de ska återgå i tjänst.

Uppgifterna möts dock av skepsis inom militären. Enligt källor till Jerusalem Post har försvarsministern inte befogenhet att ensidigt besluta om återinsättning av soldater efter en rättsprocess.

Israel Katz är sedan tidigare känd för sina folkmordsorienterade kommentarer, och har bland annat förespråkat att palestinierna ska skickas till Europa efter att de drivits ut ur sitt hemland: