Guldpriset rusar igen efter Trumps kupp

På måndagsmorgonen svensk tid steg världsmarknadspriset på guld drygt 2 procent till omkring 4.430 dollar per uns.

Uppgången innebär att priset nu åter ligger bara några procent från det historiska toppnoteringen som sattes i slutet av december.

Bakgrunden är dels USA:s ingripande i Venezuela under helgen, där landets ledare Nicolas Maduro fördes till USA för att ställas inför rätta medan Vita huset beslagtar landets oljetillgångar. President Donald Trumps efterföljande hot mot andra länder i regionen har bidragit till en ökad efterfrågan på så kallade säkra tillgångar.

Samtidigt fortsätter investerare att reagera på duvaktiga signaler från den amerikanska centralbanken Federal Reserve. Uttalanden om att räntorna kan hållas tillbaka anses ytterligare ha stärkt guldets attraktionskraft.

Under 2025 steg guldpriset med omkring 65 procent och noterade flera rekordnivåer. Även silverpriset rör sig snabbt uppåt, med en uppgång på hela 142 procent det senaste året.