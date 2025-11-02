© TV4/Skärmdump
 

GW om att Meyas våldtäktsman inte utvisas: Kristerssons fel

Publicerad 2 november 2025 kl 17.14

Inrikes. Att Mohamed som våldtog 16-åriga Meya i Skellefteå inte utvisas är inte ett dugg märkligt, menar kriminologen Leif GW Persson. Domstolen följer bara lagen som Kristersson och Strömmer har valt att inte förändra.

Dela artikeln

Leif GW Persson menar att den rättsliga bedömningen var korrekt.

– Är det någon man ska skälla på är det lagstiftarna, säger han i TV4:s "Nyhetsmorgon".

Att Elon Musk och Donald Trump Jr. har kritiserat domstolens bedömning, men att även Ulf Kristersson och Johan Forssell har yttrat sig är Leif GW Persson kritisk till.

– De har gett sig på domstolen och sagt att ”så här får det ju inte gå till”. Jo, det är precis så här det ska gå till om de ska följa den lagstiftning som sådana som Kristersson, Forsell och Strömmer och alla andra har lagt fast.

Hovrätten skulle enligt Leif GW ha brutit mot utlänningslagen om de utvisat mannen.

– Inom våldtäktsparagrafen kommer det alltid naturligt att rymmas gärningar av olika grovhet. Den här är då i en relativ mening, enligt vad lagstiftarna har sagt, inte tillräckligt grov.

Bara svenskar när SVT rapporterar om elever som inte kan svenska

Inslaget får hård kritik. "Ni är så j-vla genomskinliga."0 Plus

Somaliern: Vi försörjer oss på bidragen för våra nio barn

Efter snyftreportaget i GP. Joakim Lamotte ställde kompletterande fråga till jättefamiljen.0 Plus

18 kvinnliga vakter låg med fångarna – på samma fängelse

Skandalanstalten. Tre av kvinnorna har nu själva dömts till fängelse.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Teorin: Vi har fått skojaren Bohlin för våra synders skull

Guillou om underbarnet som gjorde värnplikt i riksdagen. Har gjort succé med "anlagd skinnskalle, mörkt helskägg och vilt stirrande svart blick".0 

Ekonominyheter

Skattebetalarna får miljardnota för Northvolts kollaps

Jättekostnader för lönegarantier.. Ett normalt år betalar staten ut 1,6 miljarder kronor i lönegaranti totalt.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.