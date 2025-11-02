GW om att Meyas våldtäktsman inte utvisas: Kristerssons fel

Leif GW Persson menar att den rättsliga bedömningen var korrekt.

– Är det någon man ska skälla på är det lagstiftarna, säger han i TV4:s "Nyhetsmorgon".

Att Elon Musk och Donald Trump Jr. har kritiserat domstolens bedömning, men att även Ulf Kristersson och Johan Forssell har yttrat sig är Leif GW Persson kritisk till.

– De har gett sig på domstolen och sagt att ”så här får det ju inte gå till”. Jo, det är precis så här det ska gå till om de ska följa den lagstiftning som sådana som Kristersson, Forsell och Strömmer och alla andra har lagt fast.

Hovrätten skulle enligt Leif GW ha brutit mot utlänningslagen om de utvisat mannen.

– Inom våldtäktsparagrafen kommer det alltid naturligt att rymmas gärningar av olika grovhet. Den här är då i en relativ mening, enligt vad lagstiftarna har sagt, inte tillräckligt grov.