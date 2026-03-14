Hamas ber Iran sluta attackera USA-allierade

Publicerad 14 mars 2026 kl 10.21

Utrikes. Hamas uppmanar Iran att inte attackera USA:s allierade Gulfstater, trots fortsatt stöd till Teherans rätt att svara på amerikanska och israeliska angrepp. Uttalandet kommer enligt israeliska uppgifter efter påtryckningar från Qatar, skriver israeliska Ynet.

– Samtidigt som vi bekräftar den islamiska republikens rätt att svara på denna aggression med alla tillgängliga medel i enlighet med internationella normer och lag, uppmanar Hamas Iran att inte skada grannstater, säger organisationen i ett uttalande.

Hamas uppmanar också omvärlden att arbeta för ett omedelbart slut på kriget i Iran, som nu pågått i två veckor.

Irans president Masoud Pezeshkian sade tidigare att landet inte avsiktligt riktar attacker mot sina grannar.

– Våra defensiva åtgärder riktas endast mot mål och anläggningar som fungerar som källor till aggressiva operationer mot Iran, och vi betraktar dem som legitima mål. Vi har inte attackerat grannländer, endast amerikanska militärbaser och anläggningar i regionen, säger han.

JD Vance slingrar sig om krigsstödet: "Tänker inte berätta" vad han tycker

Ska ha avrått Trump – men stannat kvar som vicepresident. Nu vägrar han säga någonting i sak om krigsföretaget – som blir allt dyrare.0 

Ekonominyheter

Riksbanken: Inför kontanttak för köp i butik

Så mycket ska du få handla för – men inte mer.. "Nu lägger vi en ram kring detta."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

