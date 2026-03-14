Hamas ber Iran sluta attackera USA-allierade

– Samtidigt som vi bekräftar den islamiska republikens rätt att svara på denna aggression med alla tillgängliga medel i enlighet med internationella normer och lag, uppmanar Hamas Iran att inte skada grannstater, säger organisationen i ett uttalande.

Hamas uppmanar också omvärlden att arbeta för ett omedelbart slut på kriget i Iran, som nu pågått i två veckor.

Irans president Masoud Pezeshkian sade tidigare att landet inte avsiktligt riktar attacker mot sina grannar.

– Våra defensiva åtgärder riktas endast mot mål och anläggningar som fungerar som källor till aggressiva operationer mot Iran, och vi betraktar dem som legitima mål. Vi har inte attackerat grannländer, endast amerikanska militärbaser och anläggningar i regionen, säger han.