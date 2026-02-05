© SVT
Hamid informeras av SVT att han haft sex med en man.

Hamid lurades ha sex med gammal man i förråd – två gånger

Inrikes. Hamid i Gävle trodde att han mötte en attraktiv kvinna för "kravlöst anonymt sex" med ögonbindel. Men i själva verket dolde sig en äldre homosexuell man bakom aliaset "BlindfoldAngelica" – något Hamid informeras om av SVT.
– Vad ska jag säga? Jag vet inte ens om jag kommer kunna sova ikväll, säger Hamid när han får veta vad som hänt.

Hamid, som egentligen heter något annat, kontaktades på nätet av en person som kallade sig BlindfoldAngelica.

Hon lockade med ett möte i ett förråd i centrala Gävle och sex med ögonbindel. Hamid gick dit två gånger – och trodde båda gångerna att han hade sex med en kvinna.

– Jag hade lite misstankar om att det kanske var en äldre tjej – jag trodde inte riktigt på bilderna, säger han till SVT, som tar upp fallet i den nya dokumentären "Blindbocken".

Det var först när SVT hörde av sig som Hamid förstod vad som hänt. Bakom aliaset fanns i själva verket en äldre homosexuell man, känd som Blindbocken, som enligt dokumentären använt stulna kvinnobilder för att lura män till sex.

– Jag tror inte jag kommer kunna sova ikväll, säger Hamid.

Den homosexuella mannen söker enligt SVT i första hand män och pojkar av arabiskt och afrikanskt ursprung, vissa så unga som 16.

Trots att de pratade kort i förrådet menar Hamid att illusionen aldrig bröts.

– På rösten misstänkte jag... Alltså det lät inte som tjejen på bilden – 35 år – som han beskrev. Det lät som en lite äldre dam.

Hamid bedyrar att han inte har något sexuellt intresse för män.

– Jag älskar bara tjejer. Men jag kan inte göra någonting åt det förflutna. Jag får försöka släppa den här skiten, säger han till SVT.

Enligt svensk lag kan samtycke som bygger på vilseledande innebära brott. Hamid uppger att han överväger att anmäla händelsen till polisen. Men dagen efter intervjun skriver han i ett sms till SVT att han vill lägga det bakom sig och gå vidare.

