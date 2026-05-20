Tidöbluffen
© FT ARKIV, EnAble/MS
Hanif Bali konstaterar att programmerare är "den sista moderatväljarbasen". Nu ska de ersättas med indier eftersom "'näringslivet' måste konkurrera om 'internationell spjutspetskompetents'".

Hanif Bali: M begår självmord – byter nu ut sina egna kärnväljare

Publicerad 22 maj 2026 kl 18.21

Inrikes. "Moderaterna är inte ett parti, det är ett utdraget självmordsförsök." Det konstaterar Hanif Bali efter att Tidöregeringen presenterat sin nya plan på lågkvalificerad arbetskraftsinvandring. Enligt M-profilen håller partiet nu på att ersätta även sina egna kärnväljare med billig arbetskraft från tredje världen – för "näringslivets" skull.

Dela artikeln

Tidöbluffen

Visa alla

Det stora antalet antalet lågkvalificerade undantagsyrken från Tidöregeringens "högkvalificerade arbetskraftsinvandring" har väckt hård kritik.

Bland annat undantas bärplockare, supportpersonal, undersköterskor och svetsare från tredje världen.

Men på listan över undantag finns även verkligt högkvalificerade yrken som ingenjörer.

"Varför i hela jävla fridens namn sänker Johan Forssell kravet på arbetskraftsinvandrande ingenjörer från 33 000 kr till 27 000 kr?" frågar sig M-veteranen Hanif Bali i ett inlägg på X.

Han fortsätter:

"Ingångslönen i Sverige är 38 000kr. Varför är det viktigt för Sverige att paki-pajeetmaxxa med tredjehandssorteringen av kodslavar när AI redan pressar bort juniora tjänster?"

Hanif Bali konstaterar att programmerare är det vanligaste yrket bland män i Stockholm – "den sista moderatväljarbasen". Men även denna yrkesgrupp återfinns bland undantagen.

"Dessa ska man nu ta kål på pga att 'näringslivet' måste konkurrera om 'internationell spjutspetskompetents' med att erbjuda löner i nivå paritet med vad min nyanlända morsa får som undersköterska", skriver Bali och fortsätter:

"Moderaterna är inte ett parti, det är ett utdraget självmordsförsök."

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 653644667

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 653644668

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Tidöbluffen: Nästan alla enkla jobb undantas från lönekrav

Bärplockare, supportpersonal, undersköterskor, svetsare mm. Här är verkligheten bakom Tidögängets "högkvalificerade arbetskraftsinvandring".0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.