Hanif Bali: M begår självmord – byter nu ut sina egna kärnväljare

Det stora antalet antalet lågkvalificerade undantagsyrken från Tidöregeringens "högkvalificerade arbetskraftsinvandring" har väckt hård kritik.

Bland annat undantas bärplockare, supportpersonal, undersköterskor och svetsare från tredje världen.

Men på listan över undantag finns även verkligt högkvalificerade yrken som ingenjörer.

"Varför i hela jävla fridens namn sänker Johan Forssell kravet på arbetskraftsinvandrande ingenjörer från 33 000 kr till 27 000 kr?" frågar sig M-veteranen Hanif Bali i ett inlägg på X.

Han fortsätter:

"Ingångslönen i Sverige är 38 000kr. Varför är det viktigt för Sverige att paki-pajeetmaxxa med tredjehandssorteringen av kodslavar när AI redan pressar bort juniora tjänster?"

Hanif Bali konstaterar att programmerare är det vanligaste yrket bland män i Stockholm – "den sista moderatväljarbasen". Men även denna yrkesgrupp återfinns bland undantagen.

"Dessa ska man nu ta kål på pga att 'näringslivet' måste konkurrera om 'internationell spjutspetskompetents' med att erbjuda löner i nivå paritet med vad min nyanlända morsa får som undersköterska", skriver Bali och fortsätter:

"Moderaterna är inte ett parti, det är ett utdraget självmordsförsök."