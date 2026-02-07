Här publicerar SVT ai-skrivna nyheter – utan att läsa igenom dem först

Texten låg ute under rubriken Snabbkollen och följde till en början alla journalistiska konventioner: korrekt språk, tydlig källa och saklig ton.

Det var först längst ned i artikeln som missen blev uppenbar. Där föreslog texten nämligen – helt på eget initiativ – att den kunde göras ”kortare, mer neutral eller anpassad för exempelvis nyhetsnotis eller skolarbete”.

Formuleringen är typisk för AI-verktyg, som ofta avslutar svar med metakommentarer till användaren. I det här fallet blev kommentaren kvar och publicerades tillsammans med nyheten på den statliga jättens sajt.

SVT har senare tagit bort artikeln.

Påkostade AI-nyheter

Sveriges Television finansieras genom den så kallade public service-avgiften, som betalas via skattsedeln.

SVT:s totala budget ligger på strax över 9 miljarder kronor per år, varav en betydande del går till nyhetsverksamheten, inklusive redaktioner, utrikeskorrespondenter, teknik, granskning och publicering på webb, tv och sociala plattformar.

Hur stor del av budgeten som faktiskt används för att skriva nyheter är svårare att bryta ut exakt – men den överstiger med god marginal kostnaden för ett ChatGPT-konto.

Det var dock inte innehållet i sig som avslöjade SVT denna gång, utan att texten – i sann AI-anda – artigt föreslog att texten borde bli lite mer neutral nästa gång.