Här sätter holländarna eld på asylboendet

Publicerad 13 maj 2026 kl 10.37

Utrikes. Ett nytt asylboende i nederländska Loosdrecht har utlöst våldsamma protester. På tisdagskvällen bröt en brand ut vid det tidigare kommunhuset – efter att demonstranter kastat fyrverkerier och facklor mot platsen.

Enligt nederländska NOS uppstod branden i buskage framför den byggnad som används som tillfällig nödförläggning för asylsökare.

Brandkåren ska ha hindrats av demonstranter när den försökte ta sig fram.

Till slut kunde brandmännen dock släcka branden. Flera personer greps och kravallpolis sattes in för att återställa ordningen.

I byggnaden fanns vid tillfället 15 asylsökare och personal. Enligt kommunen skadades ingen.

Oroligheterna uppstod samma dag som de första 15 asylsökarna hade anlänt till boendet. Även poliser angreps med föremål och flera personer greps, enligt NOS.

Har protesterat i veckor
Demonstrationerna mot asylmottagandet i Loosdrecht har pågått i flera veckor. Planen var från början att hysa 110 asylsökare i samhället, som har omkring 8.600 invånare. Efter tidigare protester bantades antalet till 70.

I april lämnades en namninsamling med 3.000 underskrifter mot boendet in till myndigheterna. Trots protester från invånare och företagare gav en domstol klartecken till att det tomma kommunhuset skulle få användas som asylboende.

Flera högerpolitiker har deltagit i protesterna. Gidi Markuszower, ledare för Nederländska alliansen, sade till demonstranterna att asylsökarna borde "åka tillbaka till sina egna länder".

Henri Bontenbal, partiledare för kristdemokratiska CDA, anklagar i stället de inblandade demonstranterna för "idiotiskt och kriminellt beteende".

– Det kan inte vara så att den som skriker högst får sin vilja igenom i vårt land och att kriminella aktioner belönas. Den tysta majoriteten i Nederländerna fördömer detta, säger han.

