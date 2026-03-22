Här skjuter Iran ned "osynliga" USA-planet – så gick det till

Enligt CNN kostar planet motsvarande en miljard kronor och sköts sannolikt ned av Iran, vars försvarsmakt Revolutionsgardet även har släppt en video (ovan) på hur planet ser ut att träffas av en luftvärnsrobot.

Kinesiska analytiker menar att incidenten kan tyda på att Iran lyckats upptäcka det svårupptäckta planet med hjälp av elektrooptiska och infraröda sensorsystem, så kallade EO/IR-system.

Att sådana system använts framgår enligt analytikerna av videon som Iran har släppt.

– När F-35 flög på låg höjd fångades dess värmesignatur av optiska sensorer på mobila luftförsvarssystem, säger den kinesiske militärexperten Wei Dongxu till South China Morning Post.

– Därefter bekämpades det med kort- till medeldistansrobotar, säger han.

Enligt experter bygger denna typ av sensorer på passiv teknik, vilket innebär att de inte sänder ut radarsignaler och därför inte varnar piloten.

– Det innebär att flygplanet inte får någon förvarning om en inkommande robot, säger Wei.

Tidigare incidenter pekar på liknande risker. Amerikanska uppgifter har visat att Huthirebeller i Yemen tvingat ett F-35-plan att göra undanmanövrer, och israeliska källor har uppgett att ett F-35 nästan sköts ned över Iran.

– För USA:s allierade väcker detta allvarliga frågor om flygplanets överlevnadsförmåga i avancerade konflikter, säger Wei.

Samtidigt fortsätter striderna mellan USA, Israel och Iran. Enligt de kinesiska bedömarna har Irans lager av ballistiska robotar minskat kraftigt efter veckor av attacker.

– Irans lager av ballistiska robotar är sannolikt nere på sina sista 30 procent, med troligen färre än 1.000 enheter kvar, säger Hu Bo.

Han tillägger att Iran fortfarande har ett övertag när det gäller drönare, samtidigt som motståndarsidan förbrukar kostsamma luftförsvarssystem.