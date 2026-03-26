Här snabbspolar SVT ministerns attack mot Greta

I SVT-programmet Taxi Fouad får miljöminister Romina Pourmokhtari (L) en fråga om Greta Thunberg.

Men när hon svarar spelas ljudet upp i så hög hastighet att det inte går att uppfatta vad som sägs.

Genom att sakta ned ljudet går det dock att höra vad Pourmokhtari faktiskt säger – och det inleds med att den vänsterliberala ministern hyllar Greta för hennes klimataktivism:

– Klimatfrågan fick ju en helt annan vikt i världen på grund av hennes aktivism. Så är det bara. Jag är den första att påpeka det. Men jag ser ju inte minst den svängning som har gjorts nu. Det finns många frågor i politiken som man såklart är bedrövad över och vill engagera sig i. Men det finns också en… där jag blir rätt upprörd över vissa delar av hennes aktivism, säger Pourmokhtari.

Programledaren Fouad Youcefi frågade vad det är som är upprörande, och då kom det fram att ministern anklagar Greta för "antisemitism" eftersom Greta även har kritiserat Israels agerande mot civilbefolkningen i Gaza.

– Nä men antisemitismen. Det är väldigt lätt att gå vilse i de där frågorna kring Mellanösterns politik, kring Palestina, Israel. Det är ju liksom… jag är väldigt bekymrad över hur snabbt man kan komma till slutsatser som är rätt extrema liksom, så vissa av de grejerna är frustrerande, säger hon.

Samtidigt ges ett annat uttalande från ministern desto större utrymme i programmet. Där beskriver hon Sverigedemokraterna som "rasistiska nötter med nazistiska rötter". Den delen presenteras tydligt utan ljudmanipulation.

Skillnaden i hur uttalandena behandlas uppmärksammas av journalisten och Israelaktivisten Johan Romin, som lagt upp en videoklipp från programmet på X.

"Här är klippet, det SVT inte ville att tittarna skulle få höra", skriver han och fortsätter:

"Jag fick ta ned farten till 20% för att det skulle gå att höra vad som sades. Jag har tagit bort några klick-ljud i mitten, annars är det här hela biten, som alltså speedades upp i programmet så det inte skulle gå att höra vad hon sa."