Här vägrar Lawen Redar (S) svara om hon själv ska flytta till Rinkeby

Det är Nils Littorin, partiledare för det vänsterpopulistiska partiet Malmölistan, som har lagt upp en video på X som visar när han konfronterar Lawen Redar på väg in i en möteslokal.

Han vill veta om S-toppen – som planerar att tvångsblanda svenskars och invandrares bostadsområden – själv har för avsikt att flytta till Rinkeby eller Rosengård.

Lawen Redar ler först åt Littorin, men hennes beteende slår snabbt över till panik och hon sätter handen för kameralinsen så att hon inte ska synas i videon.

– Filmar du? Nej men det är inte okej. Du har inte frågat mig i förväg, fräser S-toppen.

Lawen Redar (S) vill tvångsblanda svenska befolkningen. Men kommer hon själv flytta till Rosengård eller Rinkeby? pic.twitter.com/ndnxB5PM6f — Nils Littorin (@Nils_Littorin) March 8, 2026

Nils Littorin svarar att han bara vill ställa frågar om integrationen, men blir bryskt avsnäst.

– Nej, absolut inte. Du måste fråga om du vill ställa en fråga till mig. Och om jag vill med filmen.

Lawen Redar går sedan in i rummet, men Littorin går efter och fortsätter förgäves att ställa frågor.

– Kommer du själv att flytta?

Efter det misslyckade försöket till intervju sammanfattar Nils Littorin sin egen syn på saken.

– När socialdemokraterna vill tvångsblanda den svenska befolkningen här i Malmö så är etniska svenskar redan i minoritet. Jag tycker att om man för en sådan politik att man vill blanda befolkningen så ska man föregå med gott exempel. Politiker ska inte sväva iväg upp i det blå och förespråka en politik för vanligt folk och en annan för sig själva. Detta är bara sunt förnuft och det är det jag står för.