© X
 

Här vägrar Lawen Redar (S) svara om hon själv ska flytta till Rinkeby

Scrolla för video...

Publicerad 9 mars 2026 kl 16.12

Inrikes. Socialdemokraternas integrationspolitiska talesperson Lawen Redar har tagit fram en omfattande plan på att tvångsblanda Sveriges befolkning. Men när hon fick frågan om hon själv kan tänka sig att flytta till ett invandrargetto blev hon hysterisk, blockerade kameralinsen och flydde fältet.

Dela artikeln

Det är Nils Littorin, partiledare för det vänsterpopulistiska partiet Malmölistan, som har lagt upp en video på X som visar när han konfronterar Lawen Redar på väg in i en möteslokal.

Han vill veta om S-toppen – som planerar att tvångsblanda svenskars och invandrares bostadsområden – själv har för avsikt att flytta till Rinkeby eller Rosengård.

Lawen Redar ler först åt Littorin, men hennes beteende slår snabbt över till panik och hon sätter handen för kameralinsen så att hon inte ska synas i videon.

– Filmar du? Nej men det är inte okej. Du har inte frågat mig i förväg, fräser S-toppen.

Nils Littorin svarar att han bara vill ställa frågar om integrationen, men blir bryskt avsnäst.

– Nej, absolut inte. Du måste fråga om du vill ställa en fråga till mig. Och om jag vill med filmen.

Lawen Redar går sedan in i rummet, men Littorin går efter och fortsätter förgäves att ställa frågor.

– Kommer du själv att flytta?

Efter det misslyckade försöket till intervju sammanfattar Nils Littorin sin egen syn på saken.

– När socialdemokraterna vill tvångsblanda den svenska befolkningen här i Malmö så är etniska svenskar redan i minoritet. Jag tycker att om man för en sådan politik att man vill blanda befolkningen så ska man föregå med gott exempel. Politiker ska inte sväva iväg upp i det blå och förespråka en politik för vanligt folk och en annan för sig själva. Detta är bara sunt förnuft och det är det jag står för.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 441194399

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 441194400

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Efter bombdådet mot USA:s ambassad – polisen släpper bilder

Han jagas för helgens dåd i Oslo. Video på dödade ayatollan laddades upp i samband med händelsen.0 

Ekonominyheter

Uppgift: Stegras pengar tar slut inom veckor

Prognosen: Konkurs redan i vår.. Gröna svenska jätten är nere för räkning, rapporterar Bloomberg.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.