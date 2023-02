Högerkvinnas föräldrar förbjuds använda Airbnb

Journalisten Lauren Southern är kanske mest känd för sin dokumentärfilm "Borderless" från 2019, som handlar om hur illegala invandrare från tredje världen smugglas in i Europa.

Nu tillåts hennes föräldrar inte längre använda Airbnb.

"Vi har tagit bort er från plattformen eftersom ert konto är starkt associerat med en person som inte får använda Airbnb. Det betyder att ni inte längre kommer att kunna göra bokningar i framtiden", skriver det amerikanska företaget till Southerns föräldrar, enligt en skärmdump som profilen delar på Twitter.

Enligt Lauren Southern spärrades hon själv från att använda Airbnb för flera år sedan på grund av sitt politiska engagemang och "förbindelser med vissa grupper" som företaget då inte specificerade närmare.

Hon är förvånad över företagets beslut att även stänga av hennes föräldrar.

"De har aldrig gjort någon bokning åt mig och företräder inte mig. De uttalar sig inte heller offentligt politiskt alls. Hur är detta på något sätt rimligt?", skriver den 27-åriga profilen på Twitter.

"Min mamma och pappa är de snällaste människorna jag känner. De hade bara planerat en romantisk utflykt. De är inga politiska aktivister", fortsätter hon.

Lauren Southern får stöd av många andra användare på Twitter. Dottern till den kände psykologen Jordan Peterson, Mikhaila Peterson, skriver att Airbnb nu nått "en ny bottennivå." Jake Shields, en amerikansk MMA-utövare, twittrar att det hela "låter som Nordkorea".

My parents are some of the sweetest people I know. They were just planning a romantic getaway, they aren't political activists. :(



All I've learned is that if governments and corporations can't shut you up by harming you, they'll now go for your families.

— Lauren Southern (@Lauren_Southern) February 7, 2023