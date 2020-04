Det är under vecka 15 i år som det dött flest människor i Sverige under hela 2000-talet.

Under veckan dog 2.505 personer, eller 358 personer per dag. Det slår alla andra veckor under 2000-talet.

Den näst högsta siffran som uppmätts var under vecka 1 år 2000, skriver Expressen.

Då dog det 2.364 personer i Sverige, 141 färre än den nya rekordveckan.

SCB betonar att det handlar om preliminär statistik och att dödssiffrorna för de senaste veckorna kommer revideras uppåt.