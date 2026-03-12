Hovrätten kör över DO: Autister har inte rätt att göra lumpen

Beskedet innebär att hovrätten ändrar tingsrättens tidigare dom.

Enligt hovrätten har den person vars talan DO fört inte befunnit sig i en jämförbar situation med personer som har fått prövas för värnplikt, och beslutet att neka honom prövningen har därför enligt hovrätten haft saklig grund.

Hovrätten skriver också att personer som diagnostiserats med Aspergers syndrom inte befinner sig i en jämförbar situation med personer med diagnosen adhd när det kommer till möjligheten att prövas för militär tjänstgöring.

Eftersom det finns väsentliga skillnader mellan att tjänstgöra i fredstid och i en krigssituation kan det inte heller sägas vara jämförbart att prövas för militär tjänstgöring med att söka till polisutbildningen, enligt domen.

– DO konstaterar att hovrätten har gjort en annan bedömning än den som både DO och tingsrätten har gjort. Frågan är av stort principiellt värde och berör många personer i samhället. DO kommer att begära prövningstillstånd i Högsta domstolen för att möjliggöra en överprövning av hovrättens dom, säger Karin Ahlstrand Oxhamre, chef för DO:s rättsenhet.