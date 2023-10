Hundratals stormade flygplats i jakt på judar

Hundratals personer med Palestinaflaggor ska ha ropat om "judar" och "Allahu akbar" när de trängde sig in på flygplatsen i staden Machatjkala.

Händelsen orsakades av att ett flygplan från Israel var på väg att landa, och mobben försökte komma åt passagerarna som enligt rykten var fullt med israeliska flyktingar.

Enligt regionens hälsomyndighet har omkring 20 personer skadats i tumultet.

Rysslands luftfartsmyndigheter har meddelat att flygplatsen kommer att vara stängd fram till den 6 november.

Israel har nu framfört en begäran till ryska myndigheter om att skydda israeliska medborgare och judar som befinner sig i landet.

"Staten Israel ser allvarligt på alla försök att skada israeliska medborgare och judar oavsett var", heter det i ett uttalande.

Dagestans regering skriver i ett uttalande på Telegram att "det inte är lätt" att stå vid sidan av och bevittna "den omänskliga massakern på en civilbefolkning – det palestinska folket". Man uppmanar dock invånarna att inte ge efter för provokationer och att inte skapa panik i samhället.

BREAKING | Hundreds of people have stormed the Makhachkala Airport in Russia, they are reportedly searching for ‘Jews’ who arrived on a plane from Israel.

pic.twitter.com/kGNFhzJohW

— READY ALERTS (@ReadyAlerts) October 29, 2023