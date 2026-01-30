© Sociala medier/Kira förlag
Showan Shattak (V), till höger, har visat stöd för aktionen.

Hyllade ministerhot – uppmanas lämna V-uppdrag

Publicerad 30 januari 2026 kl 12.18

Inrikes. Vänsterextremisten och V-politikern Showan Shattak kritiseras efter att ha försvarat hotfulla aktioner utanför ministrars bostäder. Vänsterpartiet uppmanar honom nu att lämna sina uppdrag, rapporterar SVT Nyheter.

Den prokurdiska vänsterorganisationen Rojavakommittéerna har tagit på sig ansvaret för den uppmärksammade aktionen.

Utanför migrationsminister Johan Forssells hem ställdes en korg med äpplen med ditmålade Adolf Hitler-ansikten.

Vid biståndsminister Benjamin Dousas grind placerades en docka som föreställde en IS-krigare med ett avhugget kvinnohuvud.

En av bilderna från aktionen gillades på Instagram av Showan Shattak (V), ledamot i Malmö kommunfullmäktige. På bilden syns en korg med äpplen, målade med Adolf Hitlers ansikte, utanför Forssells bostad.

Showan Shattak tog öppet ställning för aktionen.

– Jag försvarar det till 110 procent, sade han till Aftonbladet.

När Shattak kommenterade händelsen i en intervju med SVT sade han:

– Det var en väldigt fyndig aktion tycker jag.

Uttalandet har nu fått partiledningen att ingripa. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg skriver till SVT att aktioner som riktas mot ministrar i deras hem inte kan accepteras. Hon uppger också att Shattak har uppmanats att lämna sina uppdrag för partiet.

"De aktioner som riktats mot ministrar vid deras hem är fullständigt oacceptabla. […] Han har uppmanats att lämna alla sina uppdrag, och skulle han söka om medlemskap igen så är han inte välkommen", skriver hon.

I samma svar beskriver Forsberg sin reaktion när hon fick kännedom om händelsen.

"Jag blev oerhört upprörd när jag fick veta vad som hänt. Ingen ska behöva uppleva att få den här sortens attacker riktade emot sig."

Enligt partiet visade en senare kontroll att Shattak inte längre är medlem i Vänsterpartiet. Trots kritiken tänker han inte lämna sitt mandat i Malmö kommunfullmäktige.

När frågan ställdes i SVT:s Aktuellt avfärdade han kraven.

– Jag tycker inte det är relevant. Jag har ett förtroendeuppdrag som jag har fått av Malmöborna, av en fantastisk rörelse, där jag känner mig väldigt trygg i min demokratisyn och där jag har stöd från samtliga ledare av Malmövänstern, säger han.

