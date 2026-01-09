IF Metall-topp åtalas för strypmord

Åtalet har väckts vid Örebro tingsrätt efter en flera månader lång utredning som inleddes som ett försvinnande.

Kvinnan, 46-åriga Annelie, anmäldes saknad efter natten mot den 6 december 2024. Under lång tid saknades konkreta spår, och ärendet utreddes initialt som misstänkt människorov.

Först i mars 2025 gjordes ett genombrott i utredningen när kvinnans kropp påträffades vid Norsbron, insvept i ett sovtäcke och placerad i en sopsäck. Enligt åklagaren hade kroppen legat gömd i vattnet under en längre tid.

Marttila greps samma kväll som fyndet gjordes och häktades kort därefter. Vid tidpunkten hade han flera framträdande uppdrag inom IF Metall, bland annat som ordförande för en lokalavdelning och som regionalt skyddsombud, rapporterar Samnytt.

I stämningsansökan gör åklagaren gällande att kvinnan dödades i parets gemensamma bostad på Sjögatan i Grythyttan. Enligt rättsmedicinska uppgifter ska dödsorsaken vara strypning, med skador på bland annat tungben och sköldbrosk. Efter dödsfallet ska kroppen ha flyttats och placerats i en närliggande sjö, vilket ligger till grund för åtalet om grovt gravfridsbrott.

När Marttila först hördes av polis, flera dagar efter försvinnandet, uppgav han att sambon låg och sov när han lämnade hemmet tidigt på morgonen för att resa till ett möte i Karlskoga. Han har senare upprepat att relationen inte varit våldsam.

Utredningen bygger enligt åklagaren till stor del på teknisk och digital bevisning. Fibrer från sovtäcket som kroppen hittades i ska enligt analyser stämma överens med material som säkrats i bostaden och i Marttilas bil. Även sopsäckar som hittats hos den åtalade ska kunna kopplas till fyndplatsen. Mobilanalyser och mastuppkopplingar används också för att kartlägga mannens rörelser dagarna kring försvinnandet.

Åklagaren pekar dessutom på omständigheter i parets relation före försvinnandet. I polisförhör har Marttila berättat om återkommande diskussioner kring ekonomi, bland annat ett samtal kvällen före försvinnandet där kvinnan enligt honom bad om stora summor pengar.

– Hon behövde ha 130.000 kronor, hur ska vi göra? har han sagt i förhör.

Försvaret avvisar åtalet och menar att bevisningen inte räcker för en fällande dom. Marttilas försvarare, advokat Christopher Gyllenhammar, anser att åtalet huvudsakligen bygger på indicier.