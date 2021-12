Indier skulle skjuta ihjäl drottningen med armborst

Jaswant Singh Chail, 19, bosatt i Southampton i England, tros att ha haft långt framskridna planer på att skjuta ihjäl den brittiska drottningen med en pil från ett armborst.

Bara 24 minuter innan Jaswant Singh Chail greps hade han laddat upp en video i sociala medier. I klippet ska han ha berättat att det planerade mordattentatet var avsett som en hämnd för brittiska kolonialtruppers roll i den så kallade Amritsarmassakern i delstaten Punjab i Indien 1919, då 379 indiska demonstranter dödades och över 1.200 skadades.

The Sun har nu publicerat bilder som uppges visa Singh Chail i videon – svartklädd, maskerad och beväpnad med ett armborst.

Jaswant Singh Chail greps av slottsvakten vid Windsor Castle, den brittiska drottningens bostad, sedan han lyckats tränga sig in på slottsområdet genom att klättra uppför och över ett spikkrönt stängsel med hjälp av en repstege. När 19-åringen upptäcktes och greps befann han sig bara 500 meter ifrån drottningens privata bostad – där hon just var i färd med att äta frukost.

Det tycks vara mest troligt att Jaswant Singh Chail agerade helt på egen hand, och att han lider av en psykisk sjukdom och bristande verklighetsuppfattning. Bland annat har han i en video refererat till sig själv som en "sith", det vill säga en av ärkefienderna till de så kallade jediriddarna i Star Wars-filmerna. Han har även uppgett att hans namn "var" Jaswant Singh Chail men att det numera i stället är "Darth Jones" – med hänvisning till den onde kejsaren Darth Wader i Star Wars-filmerna.

Amritsarmassakern utgör något av ett nationellt trauma i Indien som än i dag – över 100 år senare – rör upp oroskänslor och sorg. Platsen där massakern skedde är nämligen sikhernas Gyllene tempel i Amritsar, en för alla sikher mycket helig plats.

Brigadgeneral Reginald Dyer, som ledde de brittiska kolonialtruppernas insats under Amritsarmassakern 1919, blev efteråt starkt kritiserad av den indiska kolonialförvaltningen – bland annat för att han aldrig hade utfärdade någon varning till demonstranterna innan själva skottlossningen beordrades.

Inte heller gjorde han någon som helst åtskillnad på demonstrerande män, kvinnor eller barn utan beordrade de brittiska soldaterna att öppna eld med sina gevär rakt in i folkmassan. Dyer beordrade dessutom inte eldupphör mot de demonstranter som vädjade om att få kapitulera, utan lät sina trupper fortsätta eldgivningen utan avbrott. De brittiska kolonialtrupperna blockerade också samtliga infartsvägar in till det muromgärdade tempelområdet, varför demonstranterna inte hade någon möjlighet att kunna ta sig därifrån utan i stället blev nedmejade och massakrerade.

General Dyer hade för avsikt att först köra in en kulspruteförsedd pansarbil in på tempelområdet men denna hindrades av de alltför smala tillfartsvägarna och kunde därför inte användas under själva massakern. De brittiska soldaterna fick därför nöja sig med att enbart använda sina gevär.