Inga åtgärder mot "orimligt" störande vindkraft

Publicerad 7 december 2025 kl 07.03

Inrikes. Länsstyrelsen kommer inte att mäta hur mycket den nya vindkraftparken i östra delen av Vaggeryds kommun bullrar. Myndigheten lämnar nu flera klagomål från de boende utan åtgärd, rapporterar Skillingaryd.nu.

Myndigheten hänvisar till att vindkraftsbolaget ansvarar för kontrollen och att beräkningarna följer standardiserade modeller med säkerhetsmarginal.

Närboende har uppgett att egna mätningar vid husfasad visat 42 och 48,8 dBA, vilket de menar överskrider gränsen 40 dBA och gör boendemiljön orimlig. De har krävt en oberoende, ackrediterad bullermätning.

Bolaget uppger att verken körs enligt tidigare ljudberäkningar och att en kontrollmätning vid bostäder ska göras mellan januari och april nästa år för att visa att 40 dBA inte överskrids.

Länsstyrelsen ser ingen anledning att misstro dessa uppgifter och lämnar klagomålet utan åtgärd. Frågan hanteras också i kommunen, där miljö- och byggförvaltningen kopplas in, och Centerpartiet vill finansiera en oberoende mätning 2026.

