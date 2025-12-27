Intresset ökar för bensin- och dieselbilar

Enligt EY:s Mobility Consumer Index från december 2025 planerar omkring hälften av alla som tänker köpa bil inom de närmaste två åren att välja en traditionell förbränningsmotor. Det är en tydlig ökning jämfört med året innan. Samtidigt har andelen som siktar på en ren elbil fallit kraftigt, medan även hybrider tappar i popularitet.

Bakom omsvängningen finns en växande skepsis mot elbilar. Höga inköpspriser, osäker laddinfrastruktur och oro för andrahandsvärden anges som återkommande skäl. Därtill kommer geopolitisk osäkerhet och handelskonflikter som gör konsumenter mer försiktiga. Bland dem som tidigare övervägt elbil uppger mer än var tredje att de nu skjuter upp eller helt avstår från köpet.

Den politiska signalbilden bidrar också till tveksamheten. I USA har Donald Trump föreslagit lättnader i kraven på bränsleekonomi, och inom EU väntas planerna på att förbjuda nya bensin- och dieselbilar från 2035 mjukas upp. För många konsumenter tolkas detta som att elbilen inte längre är det enda framtidsalternativet.

– Vi ser en långsammare övergång till eldrift än vad många räknade med, säger EY:s globala mobilitetschef Constantin M. Gall enligt Reuters.