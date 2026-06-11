Iran stänger sundet helt

Det är Irans högsta operativa militära ledning, Khatam al-Anbiya-centralhögkvarteret, som har beslutat att stoppa trafiken genom det strategiskt viktiga sundet.

"Från och med nu förklaras Hormuzsundet, på grund av osäkerheten i regionen, stängt för passage för alla fartyg, inklusive oljetankers och handelsfartyg, och all trafik kommer att angripas", uppger högkvarteret i ett uttalande.

Enligt uttalandet fattades beslutet efter nya amerikanska angrepp mot flera områden i provinsen Hormozgan i södra Iran.

"Påståenden från USA om att fartyg passerar genom det nämnda sundet avvisas."

Det iranska militärkommandot hotar också att svara bestämt på nya angrepp.

"Islamiska republikens väpnade styrkor kommer att ge ett kraftfullt och beslutsamt svar på varje aggression och fientlig handling från USA:s aggressiva och terroristiska militär i regionen."

Även Revolutionsgardets marin uppger att man har ingripit mot fartyg. Enligt ett separat uttalande har två fartyg som försökt passera sundet olagligt angripits.

Marinen uppger att sundet "kommer att vara stängt tills vidare".

"Vi varnar fartyg för att lämna sin ankarplats i Persiska viken eller Omanbukten. Varje närmande till Hormuzsundet kommer att betraktas som samarbete med fienden."