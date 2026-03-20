Iran: USA och Israel på väg att utlysa vapenvila

Publicerad 20 mars 2026 kl 20.58

Utrikes. USA och Israel överväger en tillfällig vapenvila i kriget mot Iran, enligt uppgifter i iranska medier. Syftet uppges vara att vinna tid inför nya militära angrepp.

Iranska uppgifter gör gällande att USA och Israel planerar att utlysa en kort vapenvila, på en eller två dagar, i kriget mot Iran.

Uppgifterna publiceras i iranska tidningen Jamaran, rapporterar Press TV.

Enligt uppgifterna handlar det inte om någon verklig nedtrappning, utan om att skapa utrymme för att förbereda en ny attack mot södra Iran.

Jamaran varnar för att även ett kort uppehåll i de iranska attackerna kan få konsekvenser.

"Minsta avbrott i Irans effektiva attacker i detta område kan göra det möjligt för fienden att återuppbygga sina radar- och försvarssystem i de ockuperade territorierna och USA:s baser i regionen."

Enligt de iranska uppgifterna ska maktbalansen ha förändrats de senaste 48 timmarna. Bland annat efter att iranska styrkor uppges ha slagit ut ett amerikanskt F-35-plan, samtidigt som Hormuzsundet fortsatt hålls stängt och energipriserna stigit kraftigt utan någon lösning i sikte.

Irans revolutionsgarde uppger också att ett modernt luftförsvarssystem sköt ner ett avancerat stealthflygplan över centrala Iran tidigt på torsdagen.

Iran har sedan tidigare förklarat att man inte är intresserad av någon vapenvila. Detta efter att Israel och USA två gånger i rad – både nu och i somras – lurat Teheran genom att börja bomba landet mitt under pågående diplomatiska samtal. I stället kräver landet nu att USA helt ska dra sig tillbaka från Mellanöstern och ersätta Iran för krigsskadorna.

Nyheter från förstasidan

Här försöker de krossa "myten" att afrikaner har låg IQ: "Resultatet är mycket nedslående"

Låter nigerianer göra IQ-test inför kameran. Så gick det.0 

Ekonominyheter

USA överväger lyfta sanktioner – mot Iran

Vita husets nya plan för att pressa ner oljepriserna.. "För att uttrycka det milt: det här är sinnesrubbat."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

