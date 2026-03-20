Iran: USA och Israel på väg att utlysa vapenvila

Iranska uppgifter gör gällande att USA och Israel planerar att utlysa en kort vapenvila, på en eller två dagar, i kriget mot Iran.

Uppgifterna publiceras i iranska tidningen Jamaran, rapporterar Press TV.

Enligt uppgifterna handlar det inte om någon verklig nedtrappning, utan om att skapa utrymme för att förbereda en ny attack mot södra Iran.

Jamaran varnar för att även ett kort uppehåll i de iranska attackerna kan få konsekvenser.

"Minsta avbrott i Irans effektiva attacker i detta område kan göra det möjligt för fienden att återuppbygga sina radar- och försvarssystem i de ockuperade territorierna och USA:s baser i regionen."

Enligt de iranska uppgifterna ska maktbalansen ha förändrats de senaste 48 timmarna. Bland annat efter att iranska styrkor uppges ha slagit ut ett amerikanskt F-35-plan, samtidigt som Hormuzsundet fortsatt hålls stängt och energipriserna stigit kraftigt utan någon lösning i sikte.

Irans revolutionsgarde uppger också att ett modernt luftförsvarssystem sköt ner ett avancerat stealthflygplan över centrala Iran tidigt på torsdagen.

Iran har sedan tidigare förklarat att man inte är intresserad av någon vapenvila. Detta efter att Israel och USA två gånger i rad – både nu och i somras – lurat Teheran genom att börja bomba landet mitt under pågående diplomatiska samtal. I stället kräver landet nu att USA helt ska dra sig tillbaka från Mellanöstern och ersätta Iran för krigsskadorna.