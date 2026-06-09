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Mohammad Bagher Ghalibaf.

Irans chefsförhandlare: "USA söker varken vapenvila eller dialog"

Publicerad 9 juni 2026 kl 11.54

Utrikes. Iran tänker inte välja mellan krig och diplomati. Det meddelar Irans chefsförhandlare Mohammad Bagher Ghalibaf, som också har dragit slutsatsen att USA inte har någon seriös ambition att lösa konflikten.
– Vi har inget förtroende för motparten, säger han.

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USA "söker varken vapenvila eller dialog", enligt Mohammad Bagher Ghalibaf, som är talman i det iranska parlamentet och leder förhandlingarna på den iranska sidan.

Han anser att Iran bör svara "beslutsamt för att försvara det iranska folkets rättigheter".

Ghalibaf säger i ett inspelat ljudmeddelande att Iran är redo att omedelbart återuppta militära operationer om USA eller Israel bryter mot den vapenvila som tillkännagavs i början av april.

Han beskriver Teherans linje som en kombination av militära åtgärder och diplomati.

– Om vi ser diplomati som enbart förhandlingar bakom stängda dörrar och diplomatiska leenden är vi dömda att misslyckas från allra första början. Och om vi enbart förlitar oss på militära operationer och krig kan vi inte fullt ut försvara våra rättigheter, säger Ghalibaf enligt Press TV.

Vapenvilan var åter nära att brista under måndagen när Israel började bomba Iran efter att Teheran skickat nya robotar mot Israel som svar på ett angrepp mot Beirut. Donald Trump tycks dock ha lyckats tala parterna till rätta – för tillfället.

Iran visar nu upp en mer offensiv linje än tidigare under kriget och har nu medvetet börjat svara oproportionerligt hårt på attacker man utsätts för under vapenvilan.

Ghalibaf pekar ut USA:s blockad mot Irans sjöhandel och israeliska attacker i Libanon som orsaker till upptrappningen och "tydliga brott mot vapenvilan".

– Det var naturligt för oss att ge ett beslutsamt svar till försvar för den iranska nationens rättigheter, säger Ghalibaf.

Han konstaterar att militären står för styrkan medan diplomatin ska omvandla denna styrka till juridiska och ekonomiska resultat.

– Diplomati hindrar inte militära operationer, och militära operationer hindrar inte diplomati.

Ghalibaf gör samtidigt klart att Iran inte ser samtalen med Washington som ett steg mot normaliserade relationer.

– Vårt mål är att avsluta kriget och upprätta varaktig säkerhet, inte att normalisera relationerna med USA, säger Ghalibaf.

– Vi har inget förtroende för motparten, fortsätter han.

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