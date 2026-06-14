Israel bombar Beirut för att torpedera USA-uppgörelsen

Enligt libanesiska uppgifter har minst två personer dödats och flera skadats.

Israels militär bekräftar attacken.

– IDF genomförde en precisionsattack mot en Hizbollahanläggning i Dahiyeh, skriver militären i ett uttalande.

Enligt israeliska uppgifter genomfördes anfallet efter att en drönare från Libanon träffat israeliskt territorium tidigare under dagen.

– Israel kommer inte att tolerera attacker mot dess territorium, säger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsminister Israel Katz i ett gemensamt uttalande.

Samtidigt rapporteras om fortsatta israeliska attacker i södra Libanon under natten och morgonen.

Attacken sker samtidigt som uppgifter cirkulerar om att ett avtal mellan USA och Iran kan vara nära.

USA:s president Donald Trump har sagt att ett fredsavtal är planerat att undertecknas under lördagen, men Iran har avvisat uppgifterna och uppger att något datum ännu inte har fastställts.

I själva verket verkar det handla om ett samförståndsavtal som tillkommit mer eller mindre helt på Irans villkor, som inte innebär någon fred men som innebär att viss trafik kan passera genom Hormuzsundet.

USA är hårt pressat av det stängda Hormuzsundet eftersom landets oljereserver håller på att ta slut.

Irans talman Mohammad Baqer Qalibaf anklagade efter attacken USA för att sakna vilja eller förmåga att hålla pli på Israel.

– Den sionistiska aggressionen mot Dahiyeh visar återigen att USA antingen saknar vilja eller förmåga att uppfylla sina löften, säger han.