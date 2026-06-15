Israel: Kommer inte dra oss ur Libanon

Israel har tidigare vid flera tillfällen använt Libanon för att sabotera försöken att uppnå fred med Iran.

Donald Trump meddelade på söndagen att USA och Iran ska underteckna en avsiktsförklaring om att inleda fredsförhandlingar. Från Irans sida har man varit väldigt tydlig med att överenskommelsen även inkluderar Libanon och Israels övriga krig.

Men Israel har inga som helst planer på att dra sig tillbaka från södra Libanon – ett område man av allt att döma avser att annektera. Det skriver Israels försvarsminister Israel Katz i ett uttalande.

Enligt Katz driver han och premiärminister Benjamin Netanyahu en linje där den israeliska militären ska bli kvar i sina "säkerhetszoner" i Libanon, Syrien och Gaza "utan någon tidsgräns".

Säkerhetszonerna ska enligt ministern "tömmas på lokala invånare" (det vill säga etniskt rensas) och all "terrorinfrastruktur" (det vill säga bostadshus) ska jämnas med marken.

Katz beskriver kontrollen över säkerhetszonerna som en av den israeliska militärens största framgångar i kriget. Därför motsätter sig Israel ett tillbakadragande från Libanon, "trots alla befintliga och kommande påtryckningar".

Han uppger också att Netanyahu har framfört beskedet till USA:s president Donald Trump och andra högt uppsatta amerikanska företrädare. Katz själv säger sig ha sagt samma sak till USA:s försvarsminister Pete Hegseth.

"Vi kommer inte att kompromissa om Israels säkerhetsintressen och skyddet av våra medborgare, och vi kommer inte att dra oss tillbaka från säkerhetszonerna", skriver Katz enligt Times of Israel.

Han riktar även en varning till Teheran.

"Om Iran angriper Israel på grund av händelserna i Libanon kommer vi att slå tillbaka med full kraft", skriver Katz.

Uttalandet är det första från en israelisk ledare efter att avtalet gällande Iran tillkännagavs i går kväll.