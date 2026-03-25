Israel Katz.

Israel medger: Tänker norpa södra Libanon

Publicerad 25 mars 2026 kl 11.01

Utrikes. Israel planerar att ta kontroll över ett större område i södra Libanon, bekräftar landets försvarsminister Israel Katz. Samtidigt stoppas de fördrivna civila från att återvända.

Israeliska styrkor ska ta över över en bred zon i södra Libanon som en del av offensiven mot Hizbollah.

Enligt försvarsminister Israel Katz har israelisk militär sprängt fem broar över Litani-floden, cirka tre mil från gränsen.

Planen är att upprätta en "säkerhetszon" dit invånare inte tillåts återvända. Israel hävdar att detta ska gälla fram tills situationen i norra Israel anses trygg.

– De kommer inte att återvända söder om Litani-floden förrän säkerheten är garanterad för invånarna i norr, säger Katz enligt BBC News.

Att erövra delar av Libanon ingår sedan tidigare i planerna på att bygga ett Storisrael på grannländernas bekostnad.

Över 1.000 människor dödats i Israels nya attacker mot Libanon, enligt landets hälsodepartement, och som vanligt är det israeliska bombandet inriktat på civila. Minst 121 barn och 42 vårdanställda finns bland de döda. Över en miljon människor har tvingats lämna sina hem.

Enligt Katz rör sig armén nu in i Libanon för att slå ut Hizbollahs infrastruktur nära gränsen.

– Vi manövrerar in i libanesiskt territorium för att ta en försvarslinje, eliminera Hizbollah-terrorister och förstöra den infrastruktur som byggts upp där, säger han.

Från Hizbollah varnas det för konsekvenser.

– Vi har inget val annat än att konfrontera denna aggression och hålla fast vid vårt land, säger Hizbollahpolitikern Hassan Fadlallah.

