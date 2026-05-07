Israel och öppen svenskhet fokus för SD i valet

Publicerad 10 maj 2026 kl 17.42

Inrikes. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson pekade ut utrikespolitiken och synen på svenskhet som centrala frågor inför valrörelsen när han höll sitt vårtal på Långholmen i Stockholm den 2 maj, rapporterar Nya Tider.

Dela artikeln

Åkesson inledde med att beskriva omvärldsläget som fortsatt osäker och hyllade det svenska stödet till Ukraina.

– Tack och lov, vi står på Ukrainas sida, sade han.

En stor del av talet ägnades också åt Israel och USA:s intressen. Åkesson beskrev Iran, Ryssland och Kina som ett gemensamt hot mot västvärlden och försvarade militära angrepp mot Iran.

– Men när det kommer till Iran så är det helt rätt, helt moraliskt riktigt att ingripa med kraft.

I inrikespolitiken angrep han Socialdemokraterna och hyllade idén om öppen svenskhet.

– Svenskheten sitter inte i hudfärgen eller i nån annan kroppsdel (sic!).

– Svenskheten är öppen och välkomnande för den som vill, som anstränger sig och som visar respekt, sade Åkesson.

Åkesson sade att SD vill fortsätta Tidösamarbetets linje.

– Vi vill fortsätta med det vi har påbörjat, fullfölja det som vi har påbörjat tillsammans med våra vänner i regeringspartierna.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 472226038

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 472226039

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Putin: Kriget i Ukraina snart slut

Tillfällig vapenvila pågår. Men efter tre dagar påbörjas krigandet igen.0 

Ekonominyheter

Swedbank gjorde "bara" 10 miljarder i vinst – nu ska 550 tjänster bort

Storbanken planerar minska personalstyrkan kraftigt.. Kvartalsvinsten sjönk från 11,2 miljarder förra året.0 

08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.