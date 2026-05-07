Israel och öppen svenskhet fokus för SD i valet

Åkesson inledde med att beskriva omvärldsläget som fortsatt osäker och hyllade det svenska stödet till Ukraina.

– Tack och lov, vi står på Ukrainas sida, sade han.

En stor del av talet ägnades också åt Israel och USA:s intressen. Åkesson beskrev Iran, Ryssland och Kina som ett gemensamt hot mot västvärlden och försvarade militära angrepp mot Iran.

– Men när det kommer till Iran så är det helt rätt, helt moraliskt riktigt att ingripa med kraft.

I inrikespolitiken angrep han Socialdemokraterna och hyllade idén om öppen svenskhet.

– Svenskheten sitter inte i hudfärgen eller i nån annan kroppsdel (sic!).

– Svenskheten är öppen och välkomnande för den som vill, som anstränger sig och som visar respekt, sade Åkesson.

Åkesson sade att SD vill fortsätta Tidösamarbetets linje.

– Vi vill fortsätta med det vi har påbörjat, fullfölja det som vi har påbörjat tillsammans med våra vänner i regeringspartierna.