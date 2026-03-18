Jättelik folkmassa tog farväl av Larijani och dränkta sjömännen

Enligt iranska medier deltog hundratusentals människor på onsdagen i begravningsceremonier i Teheran.

Flera av landets mest uppmärksammade dödsoffer i det pågående kriget hedrades på samma gång i en gemensam ceremoni.

Bland de döda finns Ali Larijani, tidigare chef för Irans nationella säkerhetsråd, och general Gholamreza Soleimani. De dödades båda i av riktade israeliska attacker tidigare i veckan.

Även sjömän från det iranska fartyget IRIS Dena hedrades. Totalt drunknade 87 i besättningen när det obeväpnade fartyget sänktes med en amerikansk torped den 4 mars på väg hem från en militärceremoni i Indien.

USA lämnade efteråt besättningen att drunkna, men drygt 30 av dem kunde räddas av Sri Lankas flotta och flygvapen.

– En tyst och stilla död, skröt USA:s försvarsminister Pete Hegseth efteråt om sin sänkning av det obeväpnade fartyget.

Vid ceremonin närvarade anhöriga, politiska företrädare och militärer.

Iranska myndigheter anklagar USA och Israel för attackerna och har lovat att slå tillbaka. Samtidigt har iranska styrkor genomfört omfattande motattacker mot över 100 mål i Tel Aviv, enligt Press TV.

