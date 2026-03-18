© Tasnim News Agency
Från begravningsceremonin i Teheran.

Jättelik folkmassa tog farväl av Larijani och dränkta sjömännen

Scrolla för video...

Publicerad 18 mars 2026 kl 17.35

Utrikes. Stora folkmassor samlades i Irans huvudstad när högt uppsatta personer och sjömän som dödats av Israel och USA begravdes.

Dela artikeln

Enligt iranska medier deltog hundratusentals människor på onsdagen i begravningsceremonier i Teheran.

Flera av landets mest uppmärksammade dödsoffer i det pågående kriget hedrades på samma gång i en gemensam ceremoni.

Bland de döda finns Ali Larijani, tidigare chef för Irans nationella säkerhetsråd, och general Gholamreza Soleimani. De dödades båda i av riktade israeliska attacker tidigare i veckan.

Även sjömän från det iranska fartyget IRIS Dena hedrades. Totalt drunknade 87 i besättningen när det obeväpnade fartyget sänktes med en amerikansk torped den 4 mars på väg hem från en militärceremoni i Indien.

USA lämnade efteråt besättningen att drunkna, men drygt 30 av dem kunde räddas av Sri Lankas flotta och flygvapen.

– En tyst och stilla död, skröt USA:s försvarsminister Pete Hegseth efteråt om sin sänkning av det obeväpnade fartyget.

Vid ceremonin närvarade anhöriga, politiska företrädare och militärer.

Iranska myndigheter anklagar USA och Israel för attackerna och har lovat att slå tillbaka. Samtidigt har iranska styrkor genomfört omfattande motattacker mot över 100 mål i Tel Aviv, enligt Press TV.

Nyheter från förstasidan

Svensk medborgare avrättad i Iran: "Mossad-spion"

Kourosh Keyvani ska ha värvats som israelisk spion i Sverige 2023. Tidöregeringen reagerar kraftigt.0 

Ekonominyheter

Minus 329 procent för AP-fondernas vindkraft

Ännu ett grönt pensionsfiasko.. "Skaftåsen Windfarm" redovisade förlust på 250 miljoner kronor.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.