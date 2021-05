Kalifornien förbjuder IT-jättarna att valpåverka lokalt

Fox News rapporterar i sin morgonsändning att lagförslaget från republikanernas gruppledare i delstatskongressen klubbades igenom på fredagen.

De nya reglerna tar sikte på de multinationella IT-jättarna i Silicon Valley i norra Kalifornien, där Google, Facebook och Twitter har sina huvudkontor.

Lagförslaget innebär att sociala medier får betala böter på upp till 100.000 dollar per dag om de blockerar ett konto tillhörande en kandidat till ett politiskt ämbete på delstatsnivå, och upp till 10.000 dollar per dag för politiker som kandiderar till andra ämbeten i delstaten, skriver Associated Press.

"Zuckerland"

Den nya lagen innehåller ett undantag för nöjesfält, som i praktiken är avsett att ge Disneyland möjlighet att ge ut appar och andra tjänster där man får censurera mer fritt, eftersom verksamheten riktas till barn. Ett undantag som kritiserades av Demokraterna.

– Så om Facebook köper ett nöjesfält så ska det förhindra oss att reglera vad som händer på Facebook, undrade demokraten Andrew Learned.

– Ja, om han köper ett nöjesfält, döper det till Zuckerland och han lyckas få det att uppfylla definitionen av nöjesfält i Floridas lagstiftning, då är svaret ja, konstaterade republikanen Blaise Ingoglia enligt AP.