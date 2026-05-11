© IFK Göteborg, GIFDK
Jesper Jansson och domaren Granit Maqedonci.

Kallade domaren rasist – får böta 20.000 kronor

Publicerad 13 maj 2026 kl 17.26

Inrikes. IFK Göteborgs fotbollschef Jesper Jansson tvingas böta 20.000 kronor efter ett derby mot BK Häcken. Disciplinnämnden anser att Jansson gick för långt när han började anklaga domaren för "rasism" efter en utvisning.

Det var IFK:s afrikanska mittback Rockson Yeboah som utvisades i slutet av matchen.

Disciplinnämnden rev senare upp det röda kortet, men efterspelet efter derbyt leder nu ändå till böter för Jansson.

Enligt anmälan gick han efter slutsignalen fram till domaren Granit Maqedonci och förklarade att utvisningen var "rasism".

Maqedonci ska då ha frågat om Jansson menade att domarna var rasister och om han visste var Maqedonci kom ifrån. Jansson ska enligt anmälan ha svarat:

– Dra inte Bojan Djordic-kortet.

Kommentaren syftar enligt GP på en tidigare uppmärksammad konflikt om "rasism" mellan sportkommentatorn Bojan Djordjic och dåvarande förbundskaptenen Janne Andersson.

Jansson förnekar att han ville kalla domarna rasister. I sitt yttrande till Disciplinnämnden hävdar han att han i frustration ställde frågan: "Är det rasism?"

Han har samtidigt medgett att han valde fel ord.

Disciplinnämnden straffar honom ändå. I beslutet skriver nämnden att domslut får diskuteras, men att kritiken inte får gå så långt att domarens integritet och opartiskhet ifrågasätts på ett kränkande sätt.

"Disciplinnämnden konstaterar att det är naturligt att domslut och enskilda matchsituationer diskuteras inom fotbollen. Även om ett domslut kan uppfattas som felaktigt eller diskutabelt berättigar detta emellertid inte till uttalanden som innebär att en domares integritet och opartiskhet ifrågasätts på ett kränkande sätt. Det saknar därvid betydelse att det röda kortet i efterhand har konstaterats vara felaktigt utdelat."

Nämnden skriver också:

"Genom att framföra att domslutet varit grundat på rasism har Jesper Jansson uttalat sig på ett sätt som varit otillbörligt och kränkande mot Granit Maqedonci."

Jansson får därför betala 20.000 kronor i böter.

