© Gage Skidmore/Number 10
Keir Starmer är "en ond och avskyvärd man" som tillåter invandrargäng att våldta och mörda brittiska flickor, konstaterar Eva Vlaardingerbroek.

Kallade Starmer ond – nu portas Eva Vlaardingerbroek från Storbritannien

Publicerad 15 januari 2026 kl 15.10

Utrikes. Storbritannien stoppar den nederländska återvandringsaktivisten Eva Vlaardingerbroek från att resa in i landet. Det brittiska inrikesdepartementet har dragit tillbaka hennes elektroniska resetillstånd, ETA, med hänvisning till att hennes närvaro inte anses "ligga i allmänhetens intresse".

ETA är ett elektroniskt tillstånd som europeiska medborgare behöver för att resa in i Storbritannien efter Brexit.

Eva Vlaardingerbroek uppmärksammar själv beslutet i ett inlägg på X och kopplar det till kritik hon riktat mot premiärminister Keir Starmer några dagar tidigare.

I det inlägget angrep hon Starmer hårt för regeringens vilja att censurera "kvinnoförnedrande" material på plattformen X – samtidigt som han enligt henne fortsätter att "tillåta" invandrarligor att våldta brittiska flickor.

"En ond och avskyvärd man", sammanfattade Eva Vlaardingerbroek.

En tjänsteman vid Home Office uppger för Politico att resetillståndet dragits in just med hänvisning till att det inte anses gynna allmänintresset.

Eva Vlaardingerbroek har tidigare deltagit vid ett möte i London arrangerat av den brittiske islamkritikern Tommy Robinson. Där talade hon bland annat om återvandring och om folkutbytet i Europa.

Hon är tidigare medlem i det nederländska partiet Forum för demokrati och har gjort sig känd internationellt genom framträdanden i amerikanska medier, bland annat tillsammans med den konservative kommentatorn Tucker Carlson. Hon har även haft kontakt med Elon Musk, som interagerat med henne på X.

Åtgärden mot Vlaardingerbroek sker samtidigt som USA:s president Donald Trumps administration ökar trycket på europeiska regeringar i frågor som rör förföljelse av invandringskritiker samt reglering av sociala medier och annan censur.

