Känd skådis ville slåss med vänsterextremister

Den bisarra scenen utspelades i New York på tisdagen, i samband med att Donald Trump åtalades.

Michael Rapaport, som själv är vänsteraktivist, befann sig på platsen för att delta i protesterna mot den tidigare presidenten.

Men när han gav en intervju på platsen och avbröts av vänsterextremister från AFA började 53-åringen plötsligt bråka med dem istället – och utmana dem på duell.

– Följ med mig runt hörnet så ska jag få dig att suga min kuk. Sedan ska jag knulla dig i arslet tills du erkänner att du gillar det, för att citera den store Mike Tyson, utbrister skådisen i klippet.

Michael Rapaport har själv lagt upp filmer som visar hur han öser förolämpningar och obsceniteter över Trump-anhängare på platsen.

I sin podcast berättar han efter händelsen att han gick dit för att "fredligt fira gripandet av griskuken" Donald Trump.

Rapaport är känd från filmer som True Romance och tv-serier som "Vänner" och profilerar sig som tuffing med hjärtat på rätt ställe.

Me vs The Cat Sh!T “Antifa”



The actual full story exclusively on my @iamrapaport here:https://t.co/hwO5BVrR1t pic.twitter.com/Zsa3XPRuyH

— MichaelRapaport (@MichaelRapaport) April 5, 2023