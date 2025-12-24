Kärnkraften fördubblas globalt

IAEA:s statistik från databasen PRIS visar att den installerade kärnkraftskapaciteten globalt kan nå mellan 561 och 992 gigawatt till mitten av seklet, skriver Energinyheter. Det kan jämföras med dagens nivå på drygt 376 gigawatt, vilket skulle innebära ett tydligt skifte i det globala energisystemet.

I slutet av november 2025 var 416 kärnkraftsreaktorer i drift världen över. USA är fortsatt största producenten med 94 reaktorer och nästan 782 terawattimmar el under 2024. Kina fortsätter samtidigt sin snabba utbyggnad och har nu 57 reaktorer i drift samt ytterligare 29 under byggnation.

I Europa dominerar Frankrike, där kärnkraften stod för drygt två tredjedelar av elproduktionen under 2024. Även länder som Finland, Slovakien och Ungern har en hög andel kärnkraft i sina elsystem.

Globalt byggs i dag 63 reaktorer som tillsammans väntas tillföra drygt 66 gigawatt ny kapacitet. Nya reaktorer har nyligen kopplats in i bland annat Frankrike, USA och Förenade Arabemiraten, samtidigt som flera länder i Asien, Mellanöstern och Afrika etablerar sina första kärnkraftsprogram.