Katja Nyberg (SD) talar ut: "Valt att vara tyst – tills nu"

Publicerad 27 januari 2026 kl 09.04

Inrikes. Riksdagskvinnan Katja Nyberg (SD) kommenterar nu brottsmisstankarna i en egen video. Hon riktar hård kritik mot mediernas rapportering och uppger sig vara utsatt för ett "offentligt karaktärsmord" – men lämnar inga uppgifter om sakfrågan.

Efter flera veckors tystnad publicerar Katja Nyberg en video på sociala medier där hon för första gången uttalar sig om de misstankar som riktats mot henne.

Hon beskriver hur hon medvetet avstått från att säga något tidigare.

– Jag har medvetet valt att vara tyst tills nu, säger hon i videon.

Katja Nyberg stoppades av polis i samband med en trafikolycka under mellandagarna och misstänktes vara alkoholpåverkad. Polisen ska också ha hittat en påse med misstänkt kokain.

SD-kvinnan går i sin video inte in på vad som hände i samband med polisens ingripande eller de misstankar som uppstod. I stället fokuserar hon på hur hon anser att processen skildrats offentligt.

Hon menar att bilden av händelserna sattes tidigt och utan säker grund.

– När rättsprocesser kombineras med läckor och ett medialt klimat där det mest uppseendeväckande premieras, då hamnar rättssäkerheten i skymundan, säger hon.

I videon riktar Katja Nyberg även bredare kritik mot vad hon ser som personfixering i rapporteringen.

– Det blir inte en prövning av handlingar utan en prövning av person, inte fakta, utan karaktär. När människors anseende raseras innan fakta är klarlagda, det är inte journalistik, det är ett offentligt karaktärsmord, säger hon.

Hon säger vidare att följderna inte bara drabbat henne själv utan även hennes närmaste.

– Men det här handlar inte bara om mig, det handlar om hur snabbt människor döms i offentligheten, säger hon.

På X reagerar andra användare på att själva brottsmisstankarna inte kommenteras i videon.

"Mycket rimligt det du säger, jag håller med MEN knarkade du eller inte? Kan du inte dementera uppgifterna om de nu inte stämmer?" skriver användaren Tor-Björn Richthoff Änglasjö.

