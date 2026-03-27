Kattungen Rosi våldtogs vid invandrarläger – hittades i blodpöl

Katten Rosi, som bor i ett katthem i östra Rom, hittades på måndagen med allvarliga skador i närheten av en park i området Tor Tre Teste.

En familj slog larm efter att ha sett katten ligga i en blodpöl med svårt skadade och infekterade könsdelar. Hon fördes akut till veterinär, där hennes tillstånd först bedömdes som kritiskt.

Under de senaste dagarna har läget stabiliserats. Rosi äter ännu inte själv men svarar på behandling och vårdas vid ett specialiserat veterinärcenter, skriver La Repubblica.

Polisen har inlett en utredning och säkrat övervakningsbilder från området i ett försök att identifiera den eller de ansvariga. Händelsen utreds som djurplågeri.

Ökänd våldtäktspark

Parken i Tor Tre Teste är ökänd för att ha blivit ett tillhåll för afrikaner som terroriserar omgivningen.

Den senaste händelsen inträffade i oktober förra året, då en 18-årig kvinna, tillsammans med sin pojkvän, övermannades av tre araber (två marockaner och en tunisier) som sedan våldtog henne medan hennes pojkvän tittade på. I mitten av augusti våldtogs en 60-årig kvinna av en gambian tidigt en söndagsmorgon.

Djurrättsorganisationer har engagerat sig i fallet och står bakom vårdinsatserna. Samtidigt uppmanas allmänheten att höra av sig med tips om iakttagelser i parken.

– Vi förbereder också en anmälan som ska lämnas in till åklagarmyndigheten, säger Rocco Ferraro, ansvarig för djurskyddsfrågor i Rom.

Han fortsätter:

– Personligen anser jag att detta är en allvarlig och oroande händelse. Vi talar om en grym handling och en social nödsituation. Vad skulle någon som begick detta mot ett djur göra mot en människa? Rosi är en tillgiven katt och det gjorde henne sårbar för fällan hon föll i.

– Dessutom har vi fått höra att andra katter i samma katthem inte har setts till på flera dagar.