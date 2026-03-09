Khameneis hårdföre son ny ayatolla – "Epstein-gänget" fick inte vara med och välja

Iran har fått en ny högste ledare. Den 56-årige Mojtaba Khamenei tar över efter sin far Ali Khamenei, som dödades i amerikansk-israeliska attacker mot Teheran i inledningen av anfallskriget.

Beslutet fattades på söndagen av det 88 ledamöter stora expertrådet, det organ som enligt Irans konstitution utser landets högsta religiösa ledare.

Mojtaba Khamenei beskrivs som mer hårdför än sin far, som bland annat av religiösa skäl var tydligt emot att Iran skulle utveckla kärnvapen. Sonen har aldrig ställt upp i något offentligt val, men har länge haft inflytande i maktens innersta kretsar och byggt nära band till revolutionsgardet.

Irans president Masoud Pezeshkian hyllar utnämningen.

– Ett nytt skede av värdighet och styrka, säger han enligt al-Jazeera och beskriver beslutet som ett uttryck för nationell enighet som enligt honom gjort landet motståndskraftigt mot fienderna.

Utrikesminister Abbas Araghchi skriver samtidigt i ett uttalande:

"Vi lovar att i försvaret av den stora iranska nationens rättigheter, främjandet av nationella intressen och säkerhet samt förverkligandet av den islamiska revolutionens höga mål inte vackla ens ett ögonblick."

Även parlamentets talman Mohammad Bagher Ghalibaf välkomnar beslutet och kallar lojalitet med den nye ledaren för en "religiös och nationell plikt".

Expertrådet uppgav i ett uttalande att man "inte tvekade en minut" att utse en efterträdare trots vad man beskrev som "den kriminella USA:s brutala aggression och den onda sionistiska regimens aggression".

Även USA:s president Donald Trump, som tidigare krävt att själv få utse den nye ledaren, kommenterar utnämningen.

– Vi får se vad som händer, säger han.

Trump uppger också att ny iransk ledare måste få amerikanskt "godkännande".

– Han kommer att behöva få vårt godkännande. Om han inte får det kommer han inte att hålla länge.

Den republikanske senatorn och krigshöken Lindsey Graham skriver på X att Mojtaba Khamenei är "inte den förändring vi letar efter".

Irans talman Ghalibaf svarar i ett eget inlägg att landets framtid avgörs i Iran.

"Det kära Irans öde, som är mer värdefullt än livet, kommer enbart att avgöras av den stolta iranska nationen, inte av Jeffrey Epsteins gäng", skriver han.