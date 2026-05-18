"Kinesen" om Nick Alinia: "Kommer ta hans liv"

Leo Carmona har tidigare avtjänat ett livstid för anstiftan till mord, men frigavs 2021 sedan straffet tidsbestämts.

Han väckte stor uppståndelse när han förra veckan försökte starta slagsmål med högerprofilen Nick Alinia inför kameran i podcasten Dialogiskt.

Innan debatten ens hade inletts började Carmona rikta grova förolämpningar Alinia och rusa mot honom – medan han hotfullt lyfte ett bord ovanför sitt huvud.

– Du tror att Mossad kan hjälpa dig, din lilla SD-springis? sade han i videon.

I ett nytt klipp på Instagram på tisdagen berättar Leo Carmona han precis har blivit släppt av polisen efter att ha anhållits för misshandel. Detta efter att han och en vän hamnat i bråk med en grupp exiliranier.

Enligt Carmona ska saker ha kastats mellan personerna, men han hävdar att han själv inte misshandlade någon.

– Jag vill inte slåss, jag vill inte åka in. Vad ska jag börja slåss med sådana idioter, slå sönder dem och åka in i fängelse för? Jag har jättestora grejer på gång. Så de trodde att jag var nojig och de kom och de gick på mig tre stycken, säger han.

Carmona uppger att åklagaren senare inte såg någon grund för att hålla honom kvar.

I det nya klippet riktar sig Carmona också åter mot Nick Alinia.

– Det jag kommer göra är att jag kommer slå sönder deras lilla springis Nick "Bitch" Alinia, säger han.

Han fortsätter:

– Jag kommer ta hans liv in i ringen.