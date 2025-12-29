© kremlin.ru/af.mil
 

Kreml: Ukraina attackerade Putins residens med 91 kamikazedrönare – utlovar hämnd

Publicerad 29 december 2025 kl 20.43

Utrikes. Ryssland anklagar nu Ukraina för att ha genomfört ett omfattande drönarangrepp mot president Vladimir Putins statliga residens i Novgorodområdet. Enligt utrikesminister Sergej Lavrov sköts samtliga 91 drönare ner av ryskt luftförsvar.

Utspelet från Lavrov kommer samtidigt som USA och Ukraina håller på att enas om ett förslag till fredsavtal.

Attacken påstås av Kreml ha skett natten mellan den 28 och 29 december och beskrivs av Moskva som ett terrorangrepp. Lavrov uppger att inga personskador eller materiella skador rapporterats efter insatsen.

– Alla obemannade luftfarkoster förstördes av Rysslands väpnade styrkors luftförsvarssystem, säger Lavrov i ett uttalande som citeras i rysk media.

Den ryske utrikesministern uppger att attacken genomfördes samtidigt som intensiva samtal pågår mellan Ryssland och USA om kriget i Ukraina. Han varnar för att händelsen kommer att få konsekvenser för Moskvas hållning i förhandlingarna.

– Vi avser inte att dra oss ur förhandlingsprocessen med USA. Men med hänsyn till den fullständiga degenerationen av den kriminella Kievregimen, som har övergått till en politik av statsterrorism, kommer Rysslands förhandlingsposition att ses över, säger Lavrov.

Han uppger även att Ryssland redan har förberett ett svar.

– Mål för vedergällningsangrepp och tidpunkten för deras genomförande av Rysslands väpnade styrkor har fastställts, säger Lavrov.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj förnekar uppgifterna om ett angrepp mot Vladimir Putins residens. Enligt Zelenskyj försöker Moskva skapa en förevändning för att slå till mot regeringskvarteren i Kiev och sabotera det som han beskriver som framsteg i samtalen.

