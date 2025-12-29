Kriminell somalier gick runt med skarpladdad pistol – utvisas trots att han är "flykting"

De höga svenska kraven för att utvisa personer med flyktingstatus har fått internationell uppmärksamhet efter våldtäkten av 16-åriga Meya i Skellefteå.

I det fallet slapp våldtäktsmannen utvisning eftersom tingsrätten inte ansåg att brottet var tillräckligt grovt.

Nu kommer HD med en ny vägledande dom som rör en annan sådan så kallad flykting.

Mannen, som är medborgare i Somalia och kom till Sverige för drygt tio år sedan, dömdes i tingsrätten och hovrätten till fängelse i sex och ett halvt år för grovt vapenbrott, grovt olaga hot och grovt vållande till kroppsskada.

Han dömdes samtidigt till utvisning ur landet utan tidsbegränsning.

Det grova vapenbrottet bestod i att mannen, påverkad av droger, bar på en skarpladdad pistol på allmän plats i en kriminell miljö. Enligt domstolarna fanns det en påtaglig risk för att vapnet skulle komma till brottslig användning.

Eftersom mannen hade flyktingstatus gällde särskilda regler för utvisning. För att en sådan "flykting" ska kunna utvisas krävs bland annat att personen döms för ett synnerligen grovt brott och att det skulle innebära en allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet om han får stanna i landet.

Högsta domstolen konstaterar nu att grovt vapenbrott kan utgöra ett sådant synnerligen grovt brott i utlänningslagens mening. Domstolen slår fast att begreppet ska tolkas enhetligt med EU-rätten och den internationella flyktingrätten och inte ska blandas ihop med brottsrubriceringar som synnerligen grov misshandel eller synnerligen grovt vapenbrott i svensk straffrätt.

Domstolen pekar också på att straffskalan för brottet är en viktig vägledning vid bedömningen. I det aktuella fallet bedöms brottet, tillsammans med omständigheterna, visa att mannen utgör en allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet.

Några hinder mot utvisning anses alltså inte föreligga. Högsta domstolen fastställer därför hovrättens dom om fängelse i sex och ett halvt år samt utvisning ur Sverige med livstids återreseförbud.