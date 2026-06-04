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Kronofogden sålde sexdocka – för 10.000 kronor

Publicerad 4 juni 2026 kl 14.49

Inrikes. En verklighetstrogen sexdocka har sålts på auktion av Kronofogden för 10.000 kronor. Myndigheten lade ut objektet som en "intimprodukt".

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Utropspriset var 20.000 kronor. Slutpriset blev alltså betydligt lägre.

Modellen beskrivs som tekniskt påkostad och ska bland annat kunna värmas upp och spela upp ljud. Förpackningen uppgavs ha öppnats av myndigheten enbart för att objektet skulle kunna fotograferas. Dockan ska inte ha använts.

Helena Esscher, presskommunikatör på Kronofogden, säger till GP att myndigheten måste sälja lagliga tillgångar när de kan användas för att betala skulder.

– Om en person har en skuld och inte kan betala på annat sätt så är vi skyldiga att se vad det finns för tillgångar hos den här personen som gör att personen kan betala sina skulder helt enkelt. Då kan inte vi välja och vraka om vad vi tycker är lämpligt utan det som är lagligt att sälja, det är vi också tvungna att utmäta och sälja, säger Helena Esscher.

Hon säger också att den här typen av objekt bara säljs under särskilda förutsättningar – att de utmätts i obruten förpackning.

Myndigheten har haft minst ett liknande objekt ute till försäljning tidigare. Enligt Esscher säljer Kronofogden även andra udda objekt.

– Vi säljer väldigt mycket olika saker. Vi sålde 10.000 kaktusar för ett antal år sedan. Vi har sålt en uppstoppad björn i full storlek och så där, säger Helena Esscher till P3 Nyheter.

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