"Detta är både hanterat och avskrivet och i övrigt har jag ordning", säger Annika Strandhäll (S) om kraven.

Kronofogdens jakt på Strandhäll: 14 betalningskrav på nära 100.000 kronor

Publicerad 26 mars 2026 kl 16.13

Inrikes. S-toppen Annika Strandhäll har haft ett stort antal ärenden hos Kronofogden de senaste åren. Totalt rör det sig om krav på drygt 98.000 kronor – och beteendet är känt sedan tidigare.

Annika Strandhäll, riksdagsledamot och ordförande för S-kvinnor, har haft hela 14 betalningsförelägganden registrerade hos Kronofogden sedan slutet av 2023.

Det handlar om krav på sammanlagt 98.352 kronor, enligt en granskning i Expressen. Sammanlagt rör det sig om i snitt ett betalningsföreläggande varannan månad, skriver tidningen.

Det är inte första gången Strandhälls uppmärksammas för sina skulder. Till och med när hon tillträde som miljö- och klimatminister i november 2021 avslöjades det att hon hade två aktiva betalningsförelägganden hos Kronofogden.

Otroligt nog fick den sittande ministern några månader senare ytterligare ett ärende registrerat hos Kronofogden.

Flera av de nu aktuella kraven rör obetalda fakturor från olika aktörer, bland annat elbolag, en bostadsrättsförening och kommunal parkering.

I ett fall gällde skulden en privatperson som krävt 51.808 kronor. Det framgår inte vad fordran avsåg, enligt Expressen. De flesta ärendena drogs dock tillbaka innan Kronofogden hann fatta beslut om utslag.

I två fall från november 2025 handlade det om skulder till läxhjälpsföretaget Studybuddy. Där uppgick kravet till totalt 6.780 kronor, som senare betalades.

Ärendena gick vidare till tingsrätt efter att Strandhäll begärt så kallad återvinning, men avskrevs när motparten inte fullföljde processen.

Strandhäll vill inte kommentera detaljer kring ärendena, men skriver i ett mejl till Expressen:

"Detta är både hanterat och avskrivet och i övrigt har jag ordning."

Nyheter från förstasidan

DN-mannens bisarra reaktion när han konfronteras med lögnerna om Örebrodådet

Vänsterprofilen Johannes Klenell sprider konspirationsteorier. Får frågor om saken – då händer detta.0 

Ekonominyheter

Ryska och indiska fartyg släpps genom sundet: "Vänliga nationer"

Teherans besked: Dessa länder undantas blockaden.. Motkravet är att de inte stöttar kriget.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

