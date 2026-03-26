Kronofogdens jakt på Strandhäll: 14 betalningskrav på nära 100.000 kronor

Annika Strandhäll, riksdagsledamot och ordförande för S-kvinnor, har haft hela 14 betalningsförelägganden registrerade hos Kronofogden sedan slutet av 2023.

Det handlar om krav på sammanlagt 98.352 kronor, enligt en granskning i Expressen. Sammanlagt rör det sig om i snitt ett betalningsföreläggande varannan månad, skriver tidningen.

Det är inte första gången Strandhälls uppmärksammas för sina skulder. Till och med när hon tillträde som miljö- och klimatminister i november 2021 avslöjades det att hon hade två aktiva betalningsförelägganden hos Kronofogden.

Otroligt nog fick den sittande ministern några månader senare ytterligare ett ärende registrerat hos Kronofogden.

Flera av de nu aktuella kraven rör obetalda fakturor från olika aktörer, bland annat elbolag, en bostadsrättsförening och kommunal parkering.

I ett fall gällde skulden en privatperson som krävt 51.808 kronor. Det framgår inte vad fordran avsåg, enligt Expressen. De flesta ärendena drogs dock tillbaka innan Kronofogden hann fatta beslut om utslag.

I två fall från november 2025 handlade det om skulder till läxhjälpsföretaget Studybuddy. Där uppgick kravet till totalt 6.780 kronor, som senare betalades.

Ärendena gick vidare till tingsrätt efter att Strandhäll begärt så kallad återvinning, men avskrevs när motparten inte fullföljde processen.

Strandhäll vill inte kommentera detaljer kring ärendena, men skriver i ett mejl till Expressen:

"Detta är både hanterat och avskrivet och i övrigt har jag ordning."