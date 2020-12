"Kulturarbetare" får en miljard av regerigen

Regeringen har idag beslutat om hur den miljard som aviserades i budgetpropositionen för 2021 ska fördelas till kultursektorn.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pengarna kommer fördelas som stipendier och stöd till konstnärer och andra aktörer på kulturområdet som "drabbats hårt under pandemin", skriver regeringen på sin hemsida.

De som får ta emot pengarna är Statens kulturråd som får 550 miljoner kronor, Stiftelsen Svenska Filminstitutet som får 250 miljoner kronor, Konstnärsnämnden som tilldelas 154 miljoner kronor och författarfonden som ges 20 miljoner kronor.

Dessutom ges 4 miljoner kronor till Sametinget som ska gå till stöd till samisk kultur.

– Utan kultur går vi miste om något grundläggande, det djupt mänskliga i att uppleva, mötas, engageras och utmanas. Därför är det viktigt för regeringen att bidra till att både lindra den akuta ekonomiska krisen och stimulera till återhämtning med utgångspunkt i att säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet, säger kulturminister Amanda Lind (MP).

– Sverige ska vara en stark och levande kulturnation även efter krisen.

"Fördelningen görs utifrån erfarenheter av de tidigare stöd som delats ut till kulturen under vår, sommar och höst 2020. För regeringen är det prioriterat att det finns krisstöd för de aktörer som annars riskerar att falla mellan stolarna. Utifrån de stora behoven i kultursektorn bör utgångspunkten vara att pengarna fördelas tidigt under 2021. En del av medlen ska också kunna kompensera för förlorade intäkter under det sista kvartalet 2020", skriver regeringen.