Kvarts miljon fransmän demonstrerade mot vaccinpass

Av demonstranterna uppges 17.000 ha samlats i huvudstaden Paris, rapporterar Connexion France.

Demonstrationerna pågick i 198 orter och städer, och även på Réunion, Martinique och Guadeloupe – där vaccinpass också krävs trots att de är öar.

I Marseille ledde brandmän protesterna:

Även i Paris deltog brandmän i demonstrationen:

Antalet deltagare i demonstrationerna i Frankrike har ökat snabbt från vecka till vecka, enligt intrikesdepartementets siffror:

14 juli: 17.000

17 juli: 114.000

24 juli: 160.000

31 juli: 204.000

7 augusti: 237.000