Kvinnliga fångvaktaren slår larm: Kollegor "har relationer med intagna"

Publicerad 6 januari 2026 kl 17.54

Inrikes. Aftonbladet har intervjuat en 34-årig kvinnlig fångvakt som inte längre jobbar på Kriminalvården. Och det är en dyster bild av myndighetens verksamhet som målas upp.

Kvinnan berättar om kollegor som haft otillbörliga relationer med intagna och senare fått lämna sina tjänster.

Men trots detta upplever hon att ämnet sällan diskuteras öppet, utan är tabu.

– Det finns en stor tystnadskultur kring relationerna, och det är extremt skamfyllt. Budskapet är att om du trillar dit så är du inte vatten värd, säger hon till Aftonbladet.

När hon själv slog larm om en kollega som misstänktes läcka information till intagna togs ärendet på allvar av ledningen, men någon bredare diskussion med personalen följde aldrig.

Hon menar att denna kultur bidrar till att allvarliga risker för både personal och intagna inte synliggörs, och att problemen därför kan fortsätta i det dolda.

