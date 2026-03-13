L-toppar samlas till möte om SD: "Hela partiet kommer implodera"

Publicerad 13 mars 2026 kl 10.13

Inrikes. Ett akut strategimöte samlar nu Liberalernas partiledning i Sollentuna. Detta efter medieuppgifter om att partiet överväger att öppna för Sverigedemokraterna i en framtida regering. Stor förvirring råder nu bland politikerna.
– Vad är det som händer, jag fattar ingenting, säger en liberal till Expressen.

På mötet diskuteras hur partiet ska ta sig över fyra procent i höstens val. Enligt flera medier är planen att dra tillbaka den "röda linje" man tidigare beslutat om mot att ha med SD i en regering.

Bakgrunden är Liberalernas mycket svaga opinionsläge. I opinionsmätningarna ligger partiet mellan 1,3 och 2 procent – långt under riksdagsspärren.

Enligt uppgift har en liten grupp inom partiet under en längre tid arbetat med en möjlig uppgörelse med Sverigedemokraterna. I ett sådant scenario skulle Liberalerna acceptera SD-ministrar i en borgerlig regering.

Senare under dagen väntas även riksdagsledamöter och distriktsordförande samlas till ett större partimöte.

När ledande företrädare anlände till mötet försökte flera undvika att svara på frågor från journalister.

Oppositionsborgarrådet Jan Jönsson var tydlig med sitt motstånd mot en kursändring och förklarade att han kommer lämna partistyrelsen om ett beslut fattas att släppa in SD i regeringsställning.

Även inom partiets kvinnoförbund väcker planen starka reaktioner.

– Hela partiet kommer att implodera om vi röstar igenom det, säger Malin Sjöberg Högrell, ordförande för L-kvinnor, till Aftonbladet.

JD Vance slingrar sig om krigsstödet: "Tänker inte berätta" vad han tycker

Ska ha avrått Trump – men stannat kvar som vicepresident. Nu vägrar han säga någonting i sak om krigsföretaget – som blir allt dyrare.0 

Ekonominyheter

Riksbanken: Inför kontanttak för köp i butik

Så mycket ska du få handla för – men inte mer.. "Nu lägger vi en ram kring detta."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

