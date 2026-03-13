L-toppar samlas till möte om SD: "Hela partiet kommer implodera"

På mötet diskuteras hur partiet ska ta sig över fyra procent i höstens val. Enligt flera medier är planen att dra tillbaka den "röda linje" man tidigare beslutat om mot att ha med SD i en regering.

Bakgrunden är Liberalernas mycket svaga opinionsläge. I opinionsmätningarna ligger partiet mellan 1,3 och 2 procent – långt under riksdagsspärren.

Enligt uppgift har en liten grupp inom partiet under en längre tid arbetat med en möjlig uppgörelse med Sverigedemokraterna. I ett sådant scenario skulle Liberalerna acceptera SD-ministrar i en borgerlig regering.

Senare under dagen väntas även riksdagsledamöter och distriktsordförande samlas till ett större partimöte.

När ledande företrädare anlände till mötet försökte flera undvika att svara på frågor från journalister.

Oppositionsborgarrådet Jan Jönsson var tydlig med sitt motstånd mot en kursändring och förklarade att han kommer lämna partistyrelsen om ett beslut fattas att släppa in SD i regeringsställning.

Även inom partiets kvinnoförbund väcker planen starka reaktioner.

– Hela partiet kommer att implodera om vi röstar igenom det, säger Malin Sjöberg Högrell, ordförande för L-kvinnor, till Aftonbladet.