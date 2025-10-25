© FT BILD/ARKIV
 

Larmade polisen när mannen närmade sig – blev våldtagen ändå

Publicerad 25 oktober 2025 kl 12.02

Inrikes. En ung kvinna i Malmö utsattes för en grov våldtäkt i Pildammsparken på fredagskvällen – trots att hon larmade polisen redan innan överfallet.

Kvinnan, som är i 18-årsåldern, ringde 112 vid 19-tiden och berättade att hon blev förföljd i parken.

Polis skickades omedelbart till platsen, men patrullen hann inte fram innan överfallet skedde.

När polisen väl hittade kvinnan hade hon redan blivit utsatt. Hon fördes med ambulans till sjukhus och ska höras under dagen, enligt polisen.

Pildammsparken spärrades av under kvällen och händelsen utreds som grov våldtäkt. Ingen misstänkt har ännu gripits.

– Vi söker vittnen och företagare i området kring Kronborgsvägen och Roskildevägen som kan ha övervakningsfilmer från fredagskvällen, säger polisens presstalesperson till TT.

