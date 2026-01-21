Trump: "Jag kommer inte använda våld"

Trump uppgav under sitt långa och ofta osammanhängande tal att han inte hade tänkt prata om Grönland.

Han gjorde det i alla fall, och uppgav nu att han inte planerade att använda våld för att ta ön.

– Vi får förmodligen ingenting om jag inte bestämmer mig för att använda överdriven styrka och våld där vi skulle vara, uppriktigt sagt, ostoppbara. Men jag kommer inte att göra det, sade den amerikanske presidenten.

Han fortsatte dock att argumentera för att USA måste ta över ön av säkerhetspolitiska skäl.

– Allt vi ber om är en plats som heter Grönland.

Bakgrunden är den snabbt växande konflikt som rör Grönlands framtid. Trump har under de senaste dagarna skärpt tonen och hävdat att USA behöver ön av säkerhetsskäl.

Han har samtidigt hotat Sverige och flera andra europeiska länder som skickat militär personal till Grönland med strafftullar.

Vid en pressträff på tisdagskvällen, svensk tid, fick Trump frågor om hur långt han är beredd att gå för att ta kontroll över Grönland. Svaret var kortfattat:

– Det får ni se.

Utspelet utlöste kraftiga reaktioner i Europa och situationen beskrivs som en av de allvarligaste interna kriserna i Nato på mycket lång tid. Enligt Trump ska strafftullarna ligga på 10 procent från den 1 februari och höjas till 25 procent från och med den 1 juni.

Trump landade i Zürich vid 13-tiden och flögs därefter med helikopter till Davos. Resan föregicks av tekniska problem då presidentplanet Air Force One tvingades återvända till basen kort efter start.

Presidenten åtföljs av ett större följe ur administrationen. Under toppmötet använder USA en hyrd kyrka i Davos som tillfällig samlingsplats, döpt till "USA House".